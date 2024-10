Cesena, incidente con tre feriti in via del Commercio, coinvolte due auto e un autoarticolato

Questa mattina in via Del Commercio (altezza Autoporto) si è verificato un incidente stradale causato da una mancata precedenza di un’automobile. Nel sinistro stradale sono rimasti coinvolti tre mezzi, due automobili e un autoarticolato, e risultano tre persone ferite . Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale di Cesena, i Carabinieri del Comando cittadino, arrivati nell’immediato, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Per fortuna i feriti non risultano in gravi condizioni.

Il sinistro ha coinvolto una Ford Focus guidata da un 35enne straniero residente a Cesena che trasportava un passeggero ferito ancora da identificare. Nell’impatto la Focus si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 54enne cesenate S.F.M. (il ferito più grave) e un autoarticolato condotto da un 43enne vicentino che lamentava dolore ad una gamba. I feriti sono stati portati al Pronto Soccorso (due in codice giallo e uno in codice rosso), per gli stessi sono stati richiesti gli esami alcol-droga.

Per effettuare i rilievi, in corso, e prestare soccorso alle persone coinvolte, è stato necessario chiudere la corsia in un senso di marcia in direzione Roma, in corrispondenza del tratto da via San Giuseppe a Via della Cooperazione), dunque percorribile direzione Ravenna.