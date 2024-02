Cesena, incidente: ciclista investita in viale Carducci

Incidente questa mattina a Cesena. Allertata dal 118, verso le 10.40 una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in viale Carducci dove si è verificato un sinistro che ha coinvolto una ciclista e un’autovettura. Nello specifico, una ciclista di 74 anni è entrata in collisione con una Jeep Renegade alla cui guida c’era un uomo di 35 anni. Dai primi rilievi effettuati dagli agenti risulta che procedendo dalla rotonda di Via Fiume per immettersi su Viale Carducci l’automobilista non ha visto che stava sopraggiungendo Ia donna in sella alla sua bici. Pur non avendo riportato lesioni gravi la ciclista è stata accompagnata al pronto soccorso dai sanitari del 118.