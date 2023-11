Cesena, incidente al semaforo: auto rovesciata all’incrocio tra via Boscone e via Madonna dello Schioppo

Incidente stradale a mezzogiorno all’intersezione semaforica di via Madonna dello Schioppo con la via Boscone. Per cause al vaglio della polizia locale (che dovrà stabilire chi sia eventualmente passato col rosso) una Fiat 500 con a bordo un anziano cesenate ed una Lancia Y10 nera con al volante una 40enne sempre di Cesena hanno impattato violentemente. La Fiat per effetto dell’urto si è rovesciata. I due feriti sono stati caricati su un’unica ambulanza e trasferiti (con lesioni lievi) per le medicazioni del caso all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. La Boscone e la via Madonna dello Schioppo sono state chiuse al traffico per permettere la rimozione dei veicoli ed i rilievi di legge da parte della PL.