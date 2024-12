Cesena, incidente: 63enne investito mentre attraversa sulle strisce col nipote

Nella serata di sabato 21 dicembre, verso le 20, la Polizia Locale di Cesena ha rilevato un incidente stradale in via Cavallotti in cui è rimasto coinvolto un 63enne di Cesena investito mentre attraversava le strisce pedonali. L’uomo, soccorso nell’immediato dagli operatori del 118 e ora in buone condizioni, stava attraversando le strisce in compagnia del nipote di 12 anni (illeso) quando è stato colpito da un’Opel Meriva alla cui guida si trovava un 44enne di Gambettola che, interpellato dagli agenti, ha dichiarato di non essersi reso conto della presenza del pedone.

Grazie a un testimone oculare e alle registrazioni delle telecamere presenti lungo la via, all’altezza dell’attraversamento pedonale, gli agenti del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’Opel Meriva, che ha subito soccorso il pedone incidentato, è stato sottoposto all’alcol test risultando sotto lo 0,5.