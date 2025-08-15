Cesena, incendio alla torre: l’intossicato resta grave, locali blindati per le indagini

Dopo l’incendio nella prima torre di via Cerchia a S. Egidio, resta intubato e ricoverato nel reparto di Rianimazione il 34enne intossicatosi nel rogo dell’appartamento in cui era ospitato. I locali andati a fuoco e quelli dell’ascensore della palazzina Acer da 8 piani, sono stati blindati e sottoposti a sequestro conservativo, per permettere prossimamente ai tecnici dei vigili del fuoco di rientrare in azione e circoscrivere ufficialmente le cause dell’incendio. Senza che nessuno nel frattempo corra pericoli.

Il caso è quello dell’appartamento Acer completamente bruciato per un rogo sulle cui origini ora serve fare chiarezza. Anche perché i danni sono spaventosamente alti: con l’appartamento completamente da rifare, sono stimati in prima istanza in 150mila euro circa.

Il 34enne che stava dormendo in quella casa al momento dell’incendio è stato salvato dai vigili del fuoco. Non era riuscito a scappare dalle fiamme ed il 115 lo ha trovato riverso nel pianerottolo. Stordito, ha fatto in tempo soltanto a dichiarare di aver sentito rumore di scoppi provenire dai contatori elettrici. Poi di essersi accorto che le fiamme lo stavano circondando.

Dopo i soccorsi è stato intubato per assisterlo nella respirazione e per le cure necessarie. Ed è ancora in quelle condizioni ricoverato in Rianimazione al Bufalini. Anche se la prognosi per lui non è riservata ma si ipotizzano 60 giorni per la guarigione dai fumi respirati.

I tecnici del 115 torneranno prossimamente nella casa (puntellata al soffitto per non mettere a rischio cedimenti i pavimenti delle 4 case dell’8° piano). Ma i residenti dovranno fare a meno anche del secondo ascensore: l’unico funzionante nella torre fino a due giorni fa, ma ora fermato dalle necessità legate alle verifiche post incendio. L’altro ascensore era stato danneggiato da un rogo doloso avvenuto un anno e mezzo fa, ed è ancora sotto sequestro per le indagini assicurative necessarie. Lasciando Acer nell’impossibilità di ripararlo e tutti i condomini assegnatari degli appartamenti (tra cui anche disabili) senza altra maniera di salire in casa se non usando le ripide scale.