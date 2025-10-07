Cesena, inaugurato il Centro Diurno “La Meridiana” grazie al contributo di Studio 524 e Rotary

E’ stato inaugurato in occasione della Settimana della Salute Mentale il nuovo Centro Diurno Psicopatologia Adolescenti “La Meridiana” di Cesena (Via Cerchia di Sant’Egidio 2621). Il centro, già semi-residenza per persone con dipendenze, è stato ristrutturato e riorganizzato per offrire un servizio specifico e dedicato agli adolescenti e giovani adulti con problematiche psicopatologiche.

Il progetto nasce dall’integrazione delle Unità Operative del Dipartimento di salute mentale e Dipendenze patologiche di Forlì-Cesena: in prima linea la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza insieme all’Unità Operativa Dipendenze Patologiche e Centro di Salute Mentale, a sostengo della transizione ai servizi per adulti.

Oggi il taglio del nastro con una presentazione pubblica molto partecipata e la donazione da parte della Scuola di danza flamenco Studio 524, diretta da Mahou De Castilla che ha devoluto a sostegno del progetto il ricavato dello spettacolo benefico “Addictus” portato in scena lo scorso giugno al Teatro Bonci. La somma sarà destinata all’acquisto di dispositivi mediatici tecnologici impiegati dalla Meridiana per gli adolescenti inseriti nei percorsi di cura. Alla realizzazione del progetto ha contributo anche il Rotary Club con una donazione derivante dalla vendita del libro ‘Essere o malessere’ a cura di Mirella Montemurro.

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessora ai Servizi per le persone e le famiglie del Comune Carmelina Labruzzo, la direttrice del Distretto Cesena Savio e Rubicone Paola Ceccarelli, il responsabile dell’Area Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri della Regione Emilia-Romagna Alessio Saponaro, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Forlì Cesena Michele Sanza, la direttrice dell’Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile Forlì Cesena Mariella Allegretti, il responsabile della struttura semplice dipartimentale Psicologia Clinica e Psicopatologia Forlì Cesena Gianluca Farfaneti, la coordinatrice dell’equipe clinica Marusca Stella, la direttrice dell’UO URP Accoglienza e Fundraising Elisabetta Montesi.