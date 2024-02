Cesena, “In principio fu il Garampo”: sabato al museo archeologico un doppio appuntamento

Sabato 24 febbraio, all’interno del calendario di iniziative di Cesena Sarà – Il futuro è in cantiere la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini organizza un evento dedicato a uno dei siti archeologici identitari della città. Nel pomeriggio infatti si terrà, a cura della Funzionaria Archeologa della Soprintendenza Romina Pirraglia, l’iniziativa “In principio fu il Garampo” – Incontro al Museo archeologico tra vecchi e nuovi ritrovamenti e passeggiata archeologica alla scoperta degli scavi 2023-2024 sul Colle Garampo. Un doppio appuntamento con inizio alle 15 e alle 17.

Nel corso di una chiacchierata al Museo sul futuro allestimento verranno illustrati i reperti emersi nelle precedenti campagne di scavo e quelli portati alla luce dalle indagini condotte negli ultimi mesi, quando si è tornati a scavare sul sito dopo 11 anni.

A seguire, con una breve camminata in centro storico si verrà accompagnati alle pendici del Colle, dove gli archeologi Claudio Negrelli, Roberto Rizzo e Melissa Della Casa di Phoenix Archeologia S.r.l. esporranno ai visitatori i risultati delle ricerche appena concluse, finanziate dal Ministero della Cultura e condotte grazie a un accordo tra Soprintendenza e Comune di Cesena.

A partire dai dati di scavo è stata elaborata l’illustrazione ricostruttiva che accompagna la promozione dell’evento, opera di Francesca Zamborlini.

In questi giorni le porte del cantiere sono state aperte in anteprima per alcune classi dell’Istituto Superiore Comandini e del Liceo Monti. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con il Settore Lavori pubblici e il Settore Cultura del Comune, con il supporto del Gruppo Archeologico Cesenate. L’appuntamento è al Museo Archeologico al piano terra della Biblioteca Malatestiana [ingresso dal Chiostro di San Francesco] alle ore 15:00. L’iniziativa verrà replicata nella stessa giornata alle ore 17:00, quando si potrà godere anche di una suggestiva illuminazione del sito. Partecipazione gratuita.