Cesena, in pinacoteca tornano i laboratori per bambini

Dopo il successo della passata edizione, tornano in città i “PinARTLab”, laboratori didattico-artistici proposti nelle sale della pinacoteca comunale (via Aldini, 26) da Martina Fiuzzi di MarbreBlond DidArt APS insieme all’Amministrazione comunale, con lo scopo di consentire alle bambine e ai bambini, dai 6 ai 10 anni, di approfondire l’arte cesenate (e non solo) attraverso un approccio giocoso e divertente. Il nuovo appuntamento, intitolato “Dimmi cosa provi e ti dirò chi sei!”, è per sabato 9 dicembre dalle ore 16:30 alle ore 17:45. Il mondo è bello perché è vario e non tutti sentono e vivono le emozioni allo stesso modo. La comunicazione non verbale è un canale potentissimo: anche le espressioni del viso raccontano tanto, confermando o tradendo quello che si vorrebbe far trasparire. Osservando attentamente gli innumerevoli ritratti della collezione, i piccoli partecipanti proveranno a capire che cosa si percepisce da quei volti. Nel corso del laboratorio ai partecipanti sarà richiesto di realizzare un autoritratto polisensoriale, giocando con stimoli visivi e tattili per emozionarci a 360°.

Il secondo appuntamento è per sabato 16 dicembre, stessa ora. In un mondo che insegna fin da piccoli ad essere più perfetti che semplicemente umani, diventa un gesto di cura rivoluzionario saper accogliere le sbavature: non per crescere senza competenza, ma per farlo con maggiore consapevolezza. Mario Schifano - esponente fondamentale della Pop Art italiana - con i suoi soggetti stereotipati ci invita ad avere il coraggio di esprimere liberamente la nostra dimensione emotiva, anche a costo di uscire fuori dalle righe. Sfatando il luogo comune del “e questa non sarà mica un’opera d’arte?!” i piccoli partecipanti non dovranno avere paura di usare la fantasia mettendo le mani in pasta in modo inedito e creativo.

I laboratori sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria allo 0547 610892.