Cesena, in pinacoteca si celebra la Giornata Nazionale del Pesaggio

Giovedì 14 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura nel 2017, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate al Paesaggio, intendendo con esso quell’intreccio inscindibile tra cultura, storia e natura che caratterizza in proporzioni diverse ogni luogo. In questa occasione, la Pinacoteca comunale di Cesena (via Aldini, 26) promuove un progetto laboratoriale rivolto alle classi della scuola primaria nella scoperta del territorio da un punto di vista inedito, partendo proprio dai dipinti della sua collezione.

Il progetto “Art in the City”, ideato e condotto dalla storica dell’arte Martina Fiuzzi di MarbreBlond DidArt APS, è gratuito e destinato a tre classi della scuola primaria, in diverse fasce orarie della giornata di giovedì 14 marzo. Le classi partecipanti saranno coinvolte in un’esperienza combinata che le vedrà protagoniste di un’attività di orienteering in città svolta in autonomia e di una successiva visita museale interattiva presso la Pinacoteca comunale.

Gli alunni nel corso di una passeggiata lungo un percorso prestabilito di circa di 2,5 chilometri nel centro di Cesena, avranno la possibilità di vedere da vicino luoghi d’interesse iconici della città, che ritroveranno poi – più o meno con il medesimo aspetto – nelle rappresentazioni di alcuni dipinti custoditi in Pinacoteca. Durante il percorso e successivamente all’interno del museo, i bambini andranno a comporre una mappa letteralmente “ad opera d’arte”, arricchendola con il materiale grafico trovato in apposite box posizionate ad ogni tappa. Gli alunni, grazie al kit fornito all’insegnante accompagnatore, avranno tutti gli strumenti necessari per essere stimolati, lungo il tragitto, nella scoperta di aneddoti legati al paesaggio e ai luoghi visitati. Il percorso si concluderà in Pinacoteca, dove Martina Fiuzzi condurrà la seconda parte dell’esperienza, presentando ai piccoli visitatori, attraverso il gioco e la discussione partecipata, i collegamenti fra i luoghi reali della città e il patrimonio storico-artistico custodito all’interno del museo.

La durata complessiva del progetto è di circa 2 ore. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria al numero 0547-610892 o all’indirizzo e-mail prenotazioni@comune.cesena.fc.it. Per informazioni o approfondimenti circa di dettagli del progetto è possibile invece contattare direttamente Martina Fiuzzi: 3481515693 – marbreblond@outlook.it.