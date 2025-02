Cesena in piazza: “Contro la deriva autoritaria del Governo”

Oggi in piazza del Popolo a Cesena si è svolto il presidio contro il Ddl 1660, noto anche come “Decreto Sicurezza” o Legge Anti Gandhi.

“Nel corso del presidio pacifico sono intervenute numerose realtà del territorio - descrive in una nota la Cgil - che hanno spiegato la pericolosità del DDL 1660, un provvedimento che attacca la protesta pacifica e non violenta prendendo di mira le studentesse e gli studenti che difendono il diritto a scuole e università pubbliche, le lavoratrici e i lavoratori che per difendere il posto di lavoro scelgono di fare picchetti, blocchi o iniziative legittime, chi protesta contro il caro affitti, per difendere il diritto alla casa e chiedere una soluzione abitativa anche per le persone e famiglie a basso reddito.

Una svolta autoritaria che costringe madri con figli e figlie piccoli alla reclusione, con la conseguenza che questi bambini e queste bambine potrebbero crescere all’interno delle strutture penitenziarie.

Il Ddl 1660 attacca anche i diritti umani di chi migra e le Ong che aiutano le persone che rischiano di morire in mare.

È ora che il governo affronti le vere emergenze e smetta di sottrarre spazi di libertà alle persone.

Basta propaganda! Per tutte queste ragioni siano scesi in piazza”.

Gli aderenti

Tante le firme di associazioni partiti ed enti che hanno aderito alla manifestazione di questo pomeriggio.

Anpi Forli Cesena, Arci Romagna Cesena Rimini, Auser Cesena , Associazione Amici della casa di Tavolicci, Associazione Barcobaleno Forlimpopoli, Associazione Ivoriani Forli Cesena Rimini, Anpi Santarcangelo, Cesena 2024, Cgil Forli Cesena, Cucine Popolari, Comitato in difesa della Costituzione Cesena, Emergency Forli Cesena, Equamente Forli Cesena, Fondamenta - Avs, Giovani Democratici Cesena, La Parola, Legambiente Forli Cesena, Libera Forli Cesena, Mediterranea Forli Cesena, Movimento 5 stelle Cesena, Partito Democratico Cesena, Rete studenti medi Forli Cesena, Rete universitari Udu Bologna, Rifondazione Comunista Cesena, Sorrivoli Resistente, Udu Forli, Ultima generazione, We reading aps.