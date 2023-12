Cesena, In mostra“PH” il racconto in foto di una transizione di genere

Un nuovo tassello espressivo si aggiunge al ventaglio di “Particol’ Arte” rassegna di artisti selezionati da Alice Tamburini alla Cantera. Nel locale di piazza Guidazzi, domani sera alle 19, si inaugura una mostra fotografica che rivendica scelte di vita radicali. È “PH” serie dell’artista Michela Mariani che racconta per immagini, a partire dall’infanzia, la vicenda di Pier Daignault, avvocato penalista 71 enne del Québec, incontrato da Mariani durante la sua residenza d’artista in Québec nel 2018.

«Pier sta seguendo un percorso per diventare Pier-Hélène – fa sapere la fotografa -. Il suo aspetto è cambiato tanto, ma le sue relazioni e il suo lavoro non ne hanno risentito, sia nella professione dello studio legale in Québec, sia da docente all’Università di Montréal. Non ha dunque dovuto subire discriminazioni di genere o di identità sessuale». Il portfolio alla Cantera si compone di foto di archivio di famiglia di Pier-Hélène, prima bambino, poi giovane adulto quando cominciava a vestirsi al femminile.

Ci sono pure foto in ambito professionale anche da uomo, prima di intraprendere il muovo percorso: «Autoscatti e suoi ritratti da me creati raccontano la sua trasformazione, il suo vivere quotidianamente la vita dentro a una nuova pelle», dice Mariani. Il progetto “PH” ha vinto la 2a edizione del Premio “Umane tracce” per avere colpito nella verità, tra “delicate” foto istantanee e immagini d’archivio: «il suo è il racconto di una persona che vive con serenità la sua peculiarità di genere, vestendo abiti femminili e mantenendo in parallelo l’identità maschile», commenta Paola Riccardi editor e curatrice. Michela Mariani è introdotta da Alberto Cosentino, artista uscente della mostra alla Cantera precedente. Dalle 21.45 sul palco il gruppo Zenit con i violini Beatrice Chiavacci e Gabriele Gardini, la viola Michelangiolo Chiavacci, il violoncello Marta Iannaccone. Ingresso libero. Info: 0547 1865945.