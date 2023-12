Cesena in marcia per fermare la guerra. «La pace è necessaria e urgente»

Diverse centinaia di persone hanno sfilato oggi in corte per il centro di Cesena contro la guerra. “Non rassegniamoci alla guerra. Perché finiscano tutti i conflitti che tuttora affliggono l’umanità in Europa e nel mondo”, è stato questo l’appello che ha mosso i 12 quartieri di Cesena che si sono schierati in difesa della pace e dalla parte del dialogo tra i popoli. La manifestazione ha preso il via alle 16 da piazza Bufalini, di fronte alla Biblioteca Malatestiana. Il corteo ha poi raggiunto Piazza del Popolo dove ci sono stati numerosi interventi. «La pace è necessaria e urgente», hanno detto dal palco. I manifestanti sono stati stimati in circa trecento.