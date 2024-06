Incendio senza nessuna persona coinvolta alle 10.30 di questa mattina in un campo di orzo. Una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Cesena, con in supporto una squadra del Distaccamento di Cesenatico ed una autobotte della sede Centrale di Forlì, sono intervenute in località Case Frini. Le squadre hanno operato per arginare le fiamme nel campo di orzo che hanno coinvolto 1.5 ettari di terreno.