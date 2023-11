Cesena, in Commissione Alluvione Acerbi fa il punto sulle donazioni: «Le accuse di opacità sono un danno alla città»

I rimborsi assicurativi e la gestione delle donazioni ricevute. Sono questi i due temi che erano al centro della seduta di ieri della Commissione Alluvione. Due fonti di risorse «complementari ma non sovrapponibili», ha spiegato il vicesindaco Christian Castorri.

Per quanto riguarda il primo dei due temi, Castorri ha riferito che quella del Comune di Cesena è una assicurazione Unipol per cui paga un premio annuo di 183.965 euro che copre fino a 10 milioni di euro per danni in caso di alluvioni con con una franchigia di 1 milione di euro. Ora è in corso la stima puntuale del danno insieme ai periti, un lavoro complesso che riguarda 64 edifici nel caso di Cesena e che il Comune ha affidato al perito Davide Mazzara. Ad oggi Unipol ha anticipato 2 milioni di euro al Comune, sul resto dell’indennizzo ieri è stato chiarito che sarà complessivo e non riguarderà i singoli edifici colpiti, e passerà da una contrattazione con l’assicurazione.

È stato invece l’assessore al bilancio Camillo Acerbi a fare il punto sulle donazioni. Lo ha fatto attingendo direttamente dalla sezione del sito del Comune dedicata al racconto puntuale di quanto ricevuto e del modo in cui quelle somme sono state utilizzate. Ad ora sono pervenuti 3.343 versamenti per un totale di 2.088.405,98 euro. Di questi il 58,2%, pari a 1.215.905,68 sono donazioni non vincolate, la parte restante, pari a 872.500 euro sono invece donazioni che sono state fatte con un vincolo di destinazione. «Al conteggio complessivo mancano le donazioni in beni e materiali arrivate sin dai primi giorni dell’emergenza, e donazioni di cui abbiamo notizia ma che ancora non sono effettivamente arrivate per 1,2 milioni di euro ulteriori».

Acerbi ha poi illustrato il modo in cui queste donazioni sono state utilizzate ripercorrendo, per la parte non vincolata, le misure a sostegno della popolazione colpita dall’alluvione. Lo ha fatto seguendo l’ordine cronologico con cui le misure sono state di volta in volta introdotte. La prima di queste è stata l’anticipo del Cas, il contributo di autonoma sistemazione, che ha permesso di erogare 462.799,93 euro ad oltre 400 nuclei familiari. Di questi quelli tornati nelle casse comunali sono 218mila euro. «C’è chi ha definito questa misura una partita di giro, insinuando quindi che il Comune trattenga per finalità proprie questi soldi quando arrivano le erogazioni dello Stato», ha detto Acerbi, rispondendo alle accuse di Massimiliano Pompignoli della Lega. Una insinuazione che Acerbi smentisce in modo netto.

L’elenco delle misure prosegue con il bando per individuare appartamento sfitti da destinare agli alluvionati (150mila euro), la fornitura di beni e buoni spesa per famiglie alluvionate (55mila euro), il bando per i ristori alle associazioni che hanno sostenuto la popolazione colpita (74.500 euro), il Mis Cesena, la misura di immediato sostegno rivolta a chi era stato escluso dal Mis nazionale (già erogati 165mila dei 325mila disponibili) perché in affitto o perché rimasto fuori dalle scadenze, il Cas Cesena (già versati 32.775,82 euro a 30 nuclei familiari) rivolto ai nuclei iscritti all’anagrafe sfollati da domiciliati, casistica che comprende anche chi ha ricevuto lo sfratto a causa dell’alluvione. Contributo comunale a fondo perduto partite iva, la copertura delle rette del centro estivo per le famiglie sfollate (4.500 euro), l’attivazione di uno sportello di assistenza a famiglie e imprese per compilare le domande di contributo (138.000 euro), il contributo speciale a nuclei familiari con persone disabili che hanno subito danni agli ausili (10.500 euro).

Dopo aver ripercorso anche l’elenco puntuale delle donazioni vincolate, anche queste disponibili sul sito, Acerbi ha chiuso il suo intervento con un duro commento: «A chi ci accusa di una gestione opaca delle donazioni ricordo che offende non tanto me, ma la città. Se da donatore temessi opacità ci penserei due volte a donare. Se trovate un Comune della Romagna, che fa anche solo un decimo del lavoro di trasparenza che abbiamo fatto noi sulle donazioni, io domani chiedo scusa pubblicamente e mi dimetto. La nostra gestione è tutt’altro che opaca, la critica è legittima ma qui si danneggia la città».