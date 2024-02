Cesena, in cinque anni recuperati dall’evasione quasi 22 milioni di euro

Al centro della scorsa campagna elettorale e oggetto di una mozione presentata a inizio sindacatura dalle opposizioni e votata all’unanimità la lotta agli insoluti e per il recupero dell’evasione sono stati uno degli elementi caratterizzanti dell’assessorato guidato da Camillo Acerbi che lunedì sera in commissione, su richiesta del consigliere di Cambiamo Luigi di Placido ha fatto il punto del lavoro fatto in questi quasi 5 anni e le prospettive per il futuro. Un lavoro che dal solo recupero dell’evasione ha consentito di portare nelle casse comunale 21,6 milioni di euro dal 2019 al 2023.

Tre ambiti su cui lavorare

Gli insoluti, cioè quelle somme che il Comune sa di dover incassare e che ha già notificato al cittadino debitore, ma che non ha ancora incassato pur essendo decorsi i termini di pagamento. I ruoli, quegli insoluti che il Comune ha già provato ad incassare ma che il debitore continua a non pagare e per questo passano alla riscossione coattiva. Infine c’è il recupero dell’evasione, dove il primo lavoro da fare è far emergere quello che il comune dovrebbe avere. Questi i tre ambiti di azione.

Il lavoro tra settori

Tra i primi passi c’è stata l’istituzione, a dicembre 2019, del tavolo intersettoriale che ha messo a confronto i responsabili della gestione delle entrate dei diversi settori allo stesso tavolo, coordinati dal dirigente Severi. La prima fase del lavoro ha riguardato la mappatura dell’esistente. La seconda invece ha riguardato la formulazione di proposte per rendere più efficiente la riscossione.

Le azioni in campo

Una prima azione ha riguardato l’unificazione laddove possibile della riscossione, e laddove non era possibile un forte coordinamento così da uniformare modalità e prassi. Il gruppo poi ha lavorato per rendere l’accertamento esecutivo e per accelerare i tempi di iscrizione a ruolo degli insoluti più vecchi. «Una soluzione semplice, poco costosa, ma particolarmente efficace è stata la reintroduzione dei solleciti», ha raccontato ancora Acerbi. Vale soprattutto per le sanzioni del codice della strada e l’assunto di base che a volte chi non ha pagato si è semplicemente dimenticato di farlo: «Stanno dando risultati sorprendenti». Importante è stato il lavoro, assecondato dal voto unanime del Consiglio comunale, di aggiornamento dei regolamenti, «nell’ottica di rendere più semplice al cittadino pagare, abbiamo esteso le possibilità di rateizzare e introdotto la il ravvedimento operoso». Importante anche il lavoro fatto sui dati per mettere a confronto quelli di banche dati diverse e grazie a Maggioli, l’azienda che si è aggiudicata la gara di riscossione, l’acquisizione di un software che consente di unificare le posizione debitorie dei singoli cittadini così da mandare cartelle esattoriali uniche. I risultati sono ancora parziali ma «i loro risultati - riferisce Acerbi - sono già di poco superiori a quelli di Agenzia dell’Entrate. Siamo passati da 11% di incassi ottenuti, a un 20-25%. Lo stesso tipo di lavoro fatto per i ruoli vorremmo poterlo fare anche per gli insoluti».

Il recupero dell’evasione

«Qui non sono stati messi in campo nuovi strumenti ma è stata aumentata la potenza di fuoco». E i risultati si vedono. Il trend positivo in realtà riguarda gli ultimi 10 anni, ma il salto di qualità (e quantità) c’è stato dal 2019. Da 722.000 euro all’anno del 2014, l’anno successivo si era saliti a 1,2 milioni, poi a 900.000, poi nel 2018 a 1,4 milioni. Nel 2019 il recupero annuo è stato di 3,6 milioni, nel 2020 3,9 milioni, nel ‘21 4,4 milioni, nel ‘22 5,1 milioni, nel 2023 4,6 milioni. «Abbiamo raggiunto una sorta di limite strutturale e per il futuro sarà importante mettere in campo nuovi strumenti», ha detto Acerbi. Tra gli obiettivi futuri c’è la lotta all’evasione dell’Irpef, e un lavoro per intercettare gli accatastamenti incongrui. «Ci sono ville con piscina che ancora risultano accatastati come ruderi fatiscenti».