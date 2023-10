Cesena, in arrivo l’ordinanza con il finanziamento della cassa di espansione del Rio Marano

«La realizzazione della cassa di espansione di Rio Marano non è mai stata così vicina». È la sintesi del sindaco di Cesena Enzo Lattuca all’indomani della partecipata assemblea del quartiere Fiorenzuola che aveva come oggetto proprio la presentazione del progetto e a cui hanno partecipato anche l’assessora Francesca Lucchi e il presidente del Consorzio di Bonifica della Romagna Stefano Francia. Per realizzarla sono stati chiesti poco meno di 6,7 milioni di euro alla struttura commissariale. L’intervento è stato infatti candidato tra quelli urgenti ed è attesa entro una decina di giorni l’ordinanza che ne approverà il finanziamento.

Quello della cassa di espansione di Rio Marano non è un progetto nuovo, è anzi di quelli attesi da anni: per realizzarla sono stati già fatti espropri e la variante urbanistica necessaria, la progettazione è già nella fase esecutiva, ma sono sempre mancate le risorse economiche. «Il Consorzio di Bonifica della Romagna, con il suo presidente Stefano Francia - riferisce Lattuca -, ha pensato bene di candidare il progetto, dell’ammontare complessivo di 6.696.600 euro, tra gli interventi urgenti. Non appena ci sarà conferma del finanziamento da parte del Commissario straordinario, l’intervento potrà essere avviato nel corso del 2024». Si tratta di un fatto «importantissimo che si integra ai lavori già in corso» che insieme consentono «un grande passo nella messa in sicurezza del nostro territorio».

L’area a ridosso del Rio Marano è stata più volte oggetto di allagamento negli scorsi anni. La collocazione prescelta per la cassa è immediatamente a sud della via Emilia, in destra idraulica del Rio Marano, a monte del ponte della via Emilia, che costituisce una strozzatura ineliminabile. Il volume utile è di circa 187.000 metri cubi su di un’area occupata di circa 9 ettari, permette la laminazione della portata di piena 200ennale per 10 ore di durata dell’evento.

L’intervento consisterà nella realizzazione di un’opera idraulica per ridurre la portata dell’acqua durante la piena del Rio Marano. Si procederà dapprima con la definizione di un primo invaso di 13 mila metri cubi, a cui seguiranno ulteriori due vasche.

Durante l’alluvione di maggio «Rio Marano non ha destato particolare preoccupazione ma è importante - sottolinea la presidente del quartiere Milena Maccherozzi - poter prevenire eventuali piene».

Soddisfatto dell’assemblea anche il neonato comitato Anti Alluvione di Rio Marano che nel sollecitare la cassa di laminazione aveva uno dei principali obiettivi di azione. «Nell’assemblea di mercoledì sera abbiamo chiesto al Consorzio di Bonifica di intervenire anche sull’argine del Rio Marano - riferisce Leonardo Donati -. L’argine lato campi in questo momento è più alto di quello lato quartiere che in caso di esondazione è più esposto al rischio. Visto che serviranno almeno un paio di anni per completare la cassa di laminazione abbiamo chiesto che intanto si intervenga su questo fronte».