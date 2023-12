Cesena, il viceministro Bignami disinnesca le polemiche: «Con sindaci e Regione i rapporti sono buoni»

Nell’incontro pubblico di lunedì sera al palazzo del Ridotto organizzato dal Comitato alluvionati e franati di Cesena il viceministro Galeazzo Bignami ha optato per una strategia chiara: un approccio operativo e massima disponibilità a rispondere a tutte le domande, anche quelle che arrivavano dal pubblico, ma con un punto fermo: le domande dovevano riguardare la sola competenza del Governo. L’obiettivo dichiarato era cercare di portare chiarezza. Per tutta la serata Bignami ha mantenuto un atteggiamento pragmatico disinnescando con nettezza ogni tentativo di coinvolgerlo in polemiche o provocazioni. Lo ha fatto anche quando interrogato sui rapporti tra i vari livelli amministrativi: «Sono buoni, qualche momento di frizione capita, ma credo sia ordinario», ha detto ricordando di aver trascorso la notte tra il 16 e il 17 maggio proprio a Cesena in Comune con il sindaco Lattuca.

Con grande franchezza il viceministro ha spiegato: «Non tutte le mie risposte vi piaceranno, in alcuni casi saranno da costruire ma possiamo farlo insieme come abbiamo fatto nella stesura dell’ordinanza 14 (quella che riguarda il rimborsi per i privati, ndr)». Il Comitato aveva chiesto di presentare prima le domande, ma Bignami ha incoraggiato anche a farne dal pubblico tra cui sedevano anche rappresentanti di altri comitati romagnoli. La prima riguardava la richiesta di un tavolo unico dove confrontarsi con tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza. «Il tavolo esiste già - ha chiarito Bignami -. Il commissario Figliuolo, però, è una persona di grandissima concretezza. Quando lo si incontra bisogna sfruttare molto bene l’occasione, ma nulla osta quando sarete pronti a fare un incontro».

La gran parte delle domande riguardava però il funzionamento delle perizie e dei conseguenti rimborsi. Una materia la cui complessità è connaturata al fatto che quelli che saranno spesi sono soldi pubblici, di qui la necessità che ogni ordinanza passi dal vaglio della Corte dei Conti con i rallentamenti che ne derivano. Tante quelle sul credito d’imposta, ad ora promesso ma non operativo proprio perché è impossibile in questa fase avere certezza delle coperture finanziarie necessarie. Ad oggi l’ordinanza 14 del Commissario prevede per i rimborsi la soglia dei 20mila euro, sopra questa soglia si deve ricorrere al credito d’imposta per cui la legge di bilancio, che sarà approvata a fine anno, stanzia 700 milioni. Due le complessità messe sul tavolo dal viceministro. La prima è di natura contabile: non sono ammesse formule miste, quindi chi ha un danno superiore ai 20mila euro verrà rimborsato interamente con il credito d’imposta, non appena sarà possibile attivarlo. L’altra riguarda l’adeguatezza di quanto stanziato: ad oggi non è possibile sapere se i 700 milioni di euro previsti nella manovra saranno sufficienti.

Lo si capirà dalle perizie che stanno venendo caricate sulla piattaforma Sfinge: «La Regione non ci ha ancora trasmesso i dati, ma sarei disonesto intellettualmente se vi dicessi che è colpa di Bonaccini o della Regione - ha chiarito -. La verità è che avere i dati delle stime richiede un procedimento complesso». Solo quando quei dati cominceranno ad arrivare sarà possibile capire come procedere e tra le ipotesi sul tavolo c’è anche quella di alzare la soglia dei 20.000 euro. A chi teme che alla fine rimanga penalizzato (se non altro nei tempi) chi ha subito più danni, Bignami ha risposto che «in effetti c’è un tema di disuguaglianze che ci dobbiamo porre: il credito d’imposta è più veloce e certo, in realtà, e la sua erogazione si basa sullo stato di avanzamento lavori. Chi verrà liquidato invece dovrà misurarsi con la scadenza di un anno di tempo per realizzare gli interventi».

Ancora aperta la questione del pagamento dei mobili, un tema su cui il viceministro mette in chiaro più volte di non poter fare promesse, ma si sbilancia e anticipa che una delle soluzioni su cui il governo sta ragionando è quello del riconoscimento di un danno forfettario. Tra le richieste anche quella di includere le spese per realizzare paratie e interventi di messa in sicurezza delle abitazioni in attesa che si completi la ricostruzione del territorio. Sul punto Bignami ha chiarito che non possono essere coperti migliorativi dell’esistente, «Laddove però gli interventi sono di interesse pubblico si può far chiedere al Comune di realizzarli».