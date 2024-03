Cesena, il vescovo: “L’augurio di Pasqua ha il sapore della parola pace”

Il vescovo di Cesena-Sarsina Douglas Regattieri ha inviato il suo messaggio pasquale.

Il mandorlo è fiorito, anche quest’anno, prima degli altri alberi.

Lunghi e ordinati filari di peschi, ormai in fiore, colorano le nostre

colline. Il cielo terso e un tiepido sole annunciano, anche ai più

distratti, che la primavera è arrivata. L’inverno se ne è andato,

anche se quest’anno non ne abbiamo sentito i normali rigori; ma il

calendario, puntuale, lo proclama: 21 marzo, primo giorno di

primavera.

E con la primavera, la Pasqua, la festa cristiana più importante di

tutto l’anno liturgico. Si aprono le finestre rimaste chiuse durante i

lunghi giorni invernali. Si fanno le pulizie generali della casa: è

Pasqua. Ci si incontra nella piazza e si indugia volentieri – impegni

lavorativi permettendo - a chiacchierare con gli amici; ci si saluta

così: Buona Pasqua.

Ma non è che anche questa formula è diventata talmente abituale

dall’aver perso il suo vero significato? Come è avvenuto anche qualche

mese fa, quando ci si lasciava – dopo il caffè al bar o uscendo dal

supermercato - con quella espressione: Auguri. Buon Natale. Buon anno?

Oramai i biglietti augurali inviati per posta sono diventati una

rarità. Anche in ragione del cammino da tartaruga delle Poste

italiane. Solo qualche nostalgico ancora se ne serve... Adesso si manda

un sms, si scrive una mail, si usa whatsapp. È più veloce, meno

costoso. E l’augurio si arricchisce di un’immagine, di una fotografia,

di un testo d’autore particolarmente adatto al momento. Ma la sostanza

resta: trasmettere un augurio.

Ma cosa significa in realtà augurare buona Pasqua?

Vorrei rispondere: quest’anno in modo particolare l’augurio ha il

sapore della parola Pace. Siamo in guerra, dentro alla “terza guerra

mondiale a pezzi”, in Ucraina, in Terra santa, in Sudan, nella

Repubblica Democratica del Congo, in Myanmar, nel Libano e in tante

altre parti del mondo.

E nonostante questo noi continuiamo ad augurare: Buona Pasqua.

Perché il primo a farlo è stato Lui, il Risorto: «Pace a voi» ha

augurato ai discepoli riuniti nel cenacolo, dopo la sua risurrezione.

Poi è la Chiesa a ripeterlo ogni anno, in quel meraviglioso inno

pasquale che è l’Exultet che risuona nella grande Veglia pasquale.

Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe,

restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.

Dissipa l’odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace.

Questo cero, offerto in onore del tuo nome per illuminare l’oscurità

di questa notte, risplenda di luce che mai si spegne.

Augurare buona Pasqua significa «sapere con certezza che chi si offre

e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà fecondo. Tale fecondità

molte volte è invisibile, inafferrabile, non può essere

contabilizzata. Uno è ben consapevole che non va perduta nessuna delle

sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle sue sincere

preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per

Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna

dolorosa pazienza. A volte ci sembra di non aver ottenuto con i nostri

sforzi alcun risultato, ma la missione sfugge ad ogni misura. Noi ci

spendiamo con dedizione ma senza pretendere di vedere risultati

appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è

necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del

Padre in mezzo alla nostra dedizione creativa e generosa» (Evangelii

gaudium, 279).

Buona Pasqua a tutti.