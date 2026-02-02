Cesena, il vescovo Caiazzo ricevuto da Papa Leone XIV in udienza privata

Il vescovo di Cesena, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. Lo riporta il bollettino di oggi del Vaticano, Caiazzo è stato accolto dal Pontefice in una giornata che ha compreso incontri con Gilbert Fossoun Houngbo, direttore generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima (Perù); Padre Alexandre Awi Mello, Superiore generale dell’Istituto dei Padri di Schoenstatt; Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Azione Cattolica Italiana; Michael Hintze e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente del Portogallo.