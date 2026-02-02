Cesena, il vescovo Caiazzo ricevuto da Papa Leone XIV in udienza privata

Cesena
  • 02 febbraio 2026
Il vescovo di Cesena, Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo ricevuto in udienza privata da Papa Leone XIV. Lo riporta il bollettino di oggi del Vaticano, Caiazzo è stato accolto dal Pontefice in una giornata che ha compreso incontri con Gilbert Fossoun Houngbo, direttore generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro; Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, arcivescovo di Lima (Perù); Padre Alexandre Awi Mello, Superiore generale dell’Istituto dei Padri di Schoenstatt; Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale della Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Azione Cattolica Italiana; Michael Hintze e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente del Portogallo.

