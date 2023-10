Cesena, il vescovo al Rotary: “Pio VII, un papa martire, umile e mite”

Quella che si dice “una serata speciale”. Così l’hanno vissuta i soci rotariani cesenati la conviviale di giovedì, ospite il vescovo di Cesena monsignor Douglas Regattieri. Godibile ed emozionante è stata infatti la sua conferenza su Pio VII Chiaramonti, di cui ricorre il duecentesimo della morte. Ripercorrendo le tappe principali della vita del pontefice cesenate “martire, umile e mite” Regattieri ha evidenziato come fosse anche “capace di esprimere la giusta fermezza”. E infatti ha ricordato come si contrappose a Napoleone, alla cui richiesta di rinunciare al potere temporale del Vaticano e di investirlo come imperatore, rispose con il celebre “non posso, non devo, non voglio”. Con il piglio del narratore amorevole monsignor Regattieri ha tracciato la figura di un papa ascetico, per il quale è in corso un processo di beatificazione, attraverso alcune puntuali letture autografe in cui emerge lo zelo apostolico, lo spirito mistico, la profondità della teologia di Barnaba Chiaramonti,“ancora attuale per i tempi moderni”. “Non vantatevi e non correte a Roma se non invitati”, diceva Pio VII appena salito al soglio pontificio ai parenti cesenati, ha ricordato Regattieri aprendo una parentesi personale: “Neppure io ho resistito quando sono diventato vescovo, sono corso subito a dirlo a mio padre”.

In risposta a chi vorrebbe una nuova visita del papa in città, il vescovo ha rivelato alcuni retroscena della visita di Papa Francesco a Cesena nel 2017, in occasione del trecentesimo anniversario della nascita di Pio VI Braschi, l’altro papa di cui Cesena vanta i natali. “È molto difficile che il santo padre possa tornare per il bicentenario della morte di Pio VII. Già allora, per tre anni, ogni volta che andavo a Roma, peroravo la venuta del papa presso la segreteria vaticana”.

Alla fine della conferenza il presidente del Rotary Cesena Massimo Cicognani non gli ha consegnato il rituale elefantino malatestiano, omaggio per tutti i relatori delle conviviali rotariani, ma ha dato la parola al past presidente Paolo Montalti che ha portato in regalo al vescovo un’autentica sorpresa tratta dalla sua notevole collezione di cartoline e documenti: una lettera autografa di Pio VII, acquistata 18 anni fa a Milano. Si tratta di un documento in latino dove papa Chiaramonti, sollecitato da quattro frati francescani che chiedono di uscire dalla clausura per operare nel mondo, parla della regola e della sua imprescindibile osservanza. Visibilmente sorpreso e grato, come si è detto lui stesso, monsignor Regattieri ha mostrato di apprezzare con commozione il prezioso dono.