Cesena, “il tuo cane sporca”. “E tu parcheggia meglio”. Botta e risposta a colpi di cartelli in via Sacchi

CESENA

Scontro a colpi di scritte su cartelli “fai da te” nella zona di via Sacchi e via Pasolini, in pieno centro storico, con proprietari di cani che fanno i loro bisogni per strada da una parte della barricata e automobilisti in divieto di sosta “seriale” dall’altra. Appeso a un palo è comparsa un’appendice all’avvertimento che era stato messo nei giorni scorsi dagli abitanti del gruppo “Chi non ha contrada non ha casa”. Avevano rimbrottato il padroni di cani «maleducati» che portano a spasso i loro animali ma non puliscono le deiezioni che seminano in giro. Ora è arrivato un contrattacco di chi lamenta «il parcheggio selvaggio in via Sacchi, sulla fascia di pertinenza pedonale, pure ora che sono state realizzate le strisce apposite sul nuovo asfalto» e aggiunge che, «nonostante le ripetute chiamate, le pattuglie non intervengono quasi mai per sanzionare». L’avviso è lo stesso dato ai possessori di cani, e cioè l’intimazione a farla finita. Accompagnata da una critica tagliente: «In questa strada l ‘ipocrisia è costantemente sotto gli occhi di tutti».