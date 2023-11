Cesena, il teatro avvicina studenti e detenuti: dopo il successo al Bonci, in 4 dal liceo “Monti” sul palco nel carcere - Gallery

Grande partecipazione, emozioni tangibili e apprezzamenti unanimi dei 424 spettatori presenti al teatro Bonci per lo spettacolo portato in scena, nello scorso fine settimana, da 37 studenti del liceo classico “Monti”. Intitolato “Città sul filo. Storie di esseri alati sovrani e viaggiatori”, è stato l’apice di un percorso che ha visto impegnati tutti gli indirizzi e sia del biennio che del triennio.

Collaborazione col carcere

Numerosi allievi sono stati dunque protagonisti di un progetto che quella scuola porta avanti da tanti anni, in collaborazione con il carcere di Forlì. Un laboratorio teatrale che coinvolge in parallelo ragazzi e ragazze e detenuti, con momenti in cui le due esperienze si intersecano. Come accadrà il 21 e il 22 novembre, quando quattro liceali del “Monti” reciteranno nello stesso spettacolo accanto ad alcuni adulti che stanno scontando pene in carcere.

Da Aristofane a Calvino

Intanto, sabato scorso, i giovanissimi attori hanno recitato al Bonci pezzi classici, in qualche caso sfoderando un’interpretazione degna di un professionista. In particolare, un capolavoro antico come “Gli uccelli di Aristofane”, e uno moderno, “Le città invisibili”, di Italo Calvino, di cui ricorre il centenario della nascita la nascita, si sono compenetrati l’uno con l’altro. Ma non sono mancati pezzi scritti dagli stessi studenti, che hanno emozionato e “rapito” il pubblico, che ha seguito la rappresentazione con grande attenzione e in qualche passaggio anche commozione. Il coro degli uccelli ha recitato anche qualche verso in greco, lingua che nel Cesenate si studia solo al “Monti”. Altri brani sono stati portati in scena in lingua inglese, tratti da Dickens e Eliot.

La trama è originale e capace di scavare in temi universali, con richiami evidenti all’attualità. Due nuovi Evelpide e Pisetero, in cerca di libertà, vanno alla ricerca della città ideale, aiutati dagli uccelli, attraversando luoghi distopici e postmoderni, devastati dai mali reali di oggi, dall’alluvione alla guerra fino all’indifferenza. A fare da cornice il circo, emblema di una città invisibile per eccellenza. Molto efficaci gli intermezzi tratti da Calvino, col Kublai Kan che riceve i racconti di Marco Polo, in visita a città sempre nuove ma forse frutto della sua immaginazione. Splendida la scenografia di Stefano Camporesi, che richiamava la leggerezza del circo, con le piume degli uccelli e colori d’impatto prodotti dalle luci.

Finalmente sul palco

Lo spettacolo, che ha potuto contare ancora una volta sull’impeccabile regia di Sabina Spazzoli, autrice anche dei testi assieme a Paolo Turroni, Giulia Magnani, Giovanna Casalboni, Daniela Romanelli e i ragazzi del laboratorio, sarebbe dovuto andare in scena il 1° giugno. Ma l’alluvione del 16 maggio aveva costretto a rinviare tutto. Il tema del laboratorio teatrale svolto al “Monti”, culminato nello spettacolo, è quello triennale denominato “Mito e Utopia”, proposto dal Coordinamento regionale teatro carcere, con cui il liceo classico collabora da oltre 10 anni.