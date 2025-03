Cesena, il sindaco sulla circonvallazione di Calabrina: “Di sicuro si farà, ma i dettagli si possono ancora definire”

Martedì sera una sala parrocchiale gremita in Via Cervese per l’incontro pubblico con l’amministrazione comunale sulla nuova circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra. ““Ieri sera - sottolinea il sindaco Enzo Lattuca - insieme a centinaia di cittadini, abbiamo dato avvio al percorso di partecipazione che porterà alla futura circonvallazione di Calabrina e Villa Calabra”.

“Ciò che ora è certo - continua il sindaco - è che finalmente l’opera si farà, perché è stata finanziata, mentre i dettagli di come verrà realizzata - come abbiamo detto ieri - si possono ancora definire, anche attraverso osservazioni al progetto. L’importo complessivo di questa importante infrastruttura è di 15,8 milioni di euro: 12 milioni provengono dal Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027 attraverso bando regionale, mentre i restanti 3,8 milioni di euro saranno a carico della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena”.