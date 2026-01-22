Cesena, il sindaco Lattuca: “Macfrut 2026, la direzione è quella giusta”

Verso Macfrut 2026 gli organizzatori sono molto soddisfatti per il movimento di aziende e buyers: “I segnali che arrivano dall’organizzazione di Macfrut 2026 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – confermano che la direzione intrapresa dalla nuova governance di Cesena Fiera è quella giusta. L’aumento dell’area espositiva e l’interesse crescente da parte delle imprese testimoniano la solidità di un percorso che punta su qualità, visione internazionale e capacità di innovazione”.

“Macfrut, fiera internazionale di riferimento per l’intera filiera ortofrutticola – prosegue il sindaco – rappresenta un patrimonio strategico non solo per Cesena, ma per l’intero sistema ortofrutticolo italiano. Il lavoro impostato dalla nuova governance va nella direzione di rafforzare ulteriormente il ruolo della fiera come piattaforma di riferimento per il settore, capace di generare valore economico, relazioni e opportunità di sviluppo. Come amministrazione comunale continuiamo a sostenere con convinzione questo percorso, certi che i risultati confermeranno la bontà delle scelte compiute”.