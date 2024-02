Cesena, il sindaco Lattuca: “Le poche case in affitto ostacolano lo sviluppo economico”

Il sentimento positivo verso le politiche locali, «forse è dovuto anche al fatto che a livello locale sono poche le leve per agire sugli scenari macroeconomici». Il fatto che emerga un sentimento positivo verso le amministrazioni locali fa piacere, ma il sindaco Enzo Lattuca sta con i piedi per terra e prova ad ampliare il confronto su un tema laterale ma comunque di impatto anche sulle prospettive di sviluppo economico del territorio ed è quello della casa.

«Siamo un territorio attrattivo, qui si vive bene, e le offerte di lavoro non mancano anche se in un settore che dal punto di vista retributivo parla un’altra lingua rispetto a quello dell’auto emiliano ad esempio». Condivide lo spunto di Luca Panzavolta: la risposta alla mancanza di manodopera passa dalla migrazione, «che va gestita con politiche adeguate, invece in Italia il tema lo si è sempre e solo affrontato come problema».

Ma avere aziende attrattive non basta più: «Chi viene a lavorare qui poi deve trovare una casa in cui vivere e questo a Cesena è un problema». Per descrivere la proporzione del fenomeno cita due dati: «Basta aprire un sito di annunci: se ci cercano case in vendita compaiono 1500 offerte, se si cercano affitti ne compaiono 24 e di questi almeno 10 riportano la dicitura “prezzo su richiesta” che lascia intendere costi alti. Ci sono monolocali da 800-1000 euro al mese, un trilocale a Ponte Pietra 800 euro. Oggi il principale freno alla nostra economia rischia di essere questo. Chi viene a Cesena per lavorare, che arrivi dall’estero o da un’altra regione deve trovare un posto in cui vivere e non si può avere la pretesa che nella prima settimana di un nuovo lavoro uno decida di aprire un mutuo e acquistare casa in una nuova città».

Il problema non è di facile soluzione. La città da tempo attende il Novello dove il cantiere dovrebbe ripartire entro questo mese.

Ma il tema va affrontato e Lattuca è convinto che le istituzioni insieme al sistema produttivo e sociale possano e debbano fare la differenza.