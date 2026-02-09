Cesena, il sindaco Lattuca: “La nuova “Anna Frank” sarà una delle scuole più innovative d’Italia”

“Sarà una delle scuole più innovative di tutto il Paese”. Lo sottolinea in una nota il sindaco di Cesena Enzo Lattuca affrontando il tema della nuova “Anna Frank” a Sant’Egidio. Il nuovo edificio prende progressivamente forma nella stessa area in cui è in corso la demolizione della struttura precedente, realizzata negli anni ‘60. Le attività di demolizione proseguiranno fino al mese di marzo; successivamente si procederà con la sistemazione degli spazi esterni, la realizzazione del cortile esterno e la costruzione, direzione Forlì, di una seconda palestra dedicata al basket. La prima palestra, destinata alla pallavolo, è già stata completata.

“Proseguono – commenta il sindaco Lattuca – i lavori di demolizione della scuola ‘Anna Frank’ e, parallelamente, quelli di completamento della nuova costruzione e delle finiture del nuovo edificio. Questo è il periodo più adatto per intervenire con la demolizione: la pioggia e l’umidità consentono infatti di ridurre al minimo il sollevamento delle polveri, limitando così eventuali disagi per il vicinato. Le operazioni sono già a buon punto e si concluderanno nel mese di marzo. Contemporaneamente continuano le lavorazioni sulla nuova scuola, che sarà pronta entro giugno, nel pieno rispetto delle tempistiche fissate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’edificio sarà operativo per l’avvio del nuovo anno scolastico, quando tutti gli studenti della scuola media Anna Frank potranno frequentare una delle scuole più innovative del nostro Paese”. Ad oggi infatti la popolazione scolastica è stata trasferita in centro storico, a palazzo Mazzini Marinelli, dove le lezioni proseguiranno fino alla conclusione dell’anno scolastico 2025-2026.

I lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado Anna Frank sono finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un importo complessivo di 12.579.600 euro, assegnato al Comune di Cesena nell’ambito della Missione 2 del PNRR, dedicata alla Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, e della Componente 3 relativa all’efficienza energetica e alla sostituzione degli edifici esistenti. Le nuove strutture, progettate per garantire elevati standard di efficienza energetica, sicurezza sismica e funzionalità distributiva, potranno ospitare 18 classi per un totale di 450 studenti. L’intervento è stato concepito assicurando la massima fruibilità degli spazi da parte dell’intera comunità scolastica – studenti, famiglie, docenti, personale e utenti esterni – con particolare attenzione al contenimento dei consumi energetici, all’integrazione dell’edificio nel contesto urbano e alla riduzione dell’uso del suolo e delle superfici impermeabilizzate.

Il progetto, curato dallo Studio Mynd Ingegneria Srl di Bologna, selezionato nell’ambito del Concorso di progettazione promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresenta uno degli interventi più rilevanti in programma sul fronte dell’edilizia scolastica cittadina.