Cesena, il sindaco Lattuca insegue tre traguardi, ha un solo rimpianto per l’alluvione e dà la priorità al problema casa

Altri quattro mesi di «lavoro pieno» per centrare tre obiettivi chiave: l’approvazione del progetto finale del nuovo ospedale, con la prospettiva di aprire il cantiere nel 2025; l’ok alla creazione in tempi brevi di una cassa d’espansione anti-allagamenti a Rio Marano; la realizzazione di un parcheggio pubblico con 60 posti in una zona della città un po’ sguarnita di spazi per la sosta, grazie a un accordo col “Sacro Cuore”. Sono le priorità su cui il sindaco Enzo Lattuca concentrerà gli sforzi fino al periodo attorno al 25 aprile, l’ultimo utile per approvare provvedimenti di Giunta e di Consiglio comunale, prima di tuffarsi nella campagna elettorale che porterà al voto, presumibilmente l’8 e il 9 giugno.

Ripensando all’alluvione

La parte finale dell’anno è sempre l’occasione per fare bilanci ma anche auspici per il futuro. Il primo cittadino cesenate, riavvolgendo il nastro del 2023, non può che dire che «passerà tristemente alla storia come l’anno dell’alluvione». Dà però un giudizio positivo su come si sta reagendo: «A 7 mesi di distanza, non si è fatto poco. Ci sono state mancanze solo nei primi due mesi, quando il Governo ha perso tempo prezioso. Ma dal 17 luglio è iniziata una leale collaborazione con la struttura commissariale guidata da Figliuolo e ci si è messi a correre col massimo impegno di tutti e si è stati operativi». Ciò non toglie che resti tanto da fare: «Il 27 dicembre, per esempio, ho fatto un sopralluogo a Ronta, dove va ripristinata via Fornasaccia, che è franata, e c’è un fosso che è praticamente scomparso».

Pensando a come è stata affrontata l’emergenza, Lattuca ha un solo rimpianto: «L’unico rimprovero che mi faccio è di non avere pensato di usare i campanili delle chiese. Se nel primissimo pomeriggio del 16 maggio li avessimo fatti suonare per dare l’allarme, come si faceva un tempo, forse si sarebbero salvate un po’ di auto. Comunque il futuro è che il questi casi ci sia un sistema che fa suonare tutti i telefonini, anche quelli di chi non si registra alle app con sistemi di allertamento».

Al tempo stesso, c’è l’orgoglio per la pasta di cui i cesenati hanno dimostrato di essere fatti: «Non mi sono mai sentito da solo, nemmeno nei momenti peggiori, e la città ha reagito bene, mostrandosi matura, coesa, operosa e solidale e riuscendo a ripartire velocemente. L’amministrazione comunale deve essere solo all’altezza di cittadini che sono di grande livello e sanno affrontare i problemi: in una comunità come quella cesenate il compito di un sindaco e della sua squadra è più che altro quello di non fare da freno ma essere uno stimolo».

Un’altra consapevolezza che Lattuca ha è che «i primi giorni dell’alluvione sono stati i più difficili di tutto il mio mandato assieme a quelli della prima fase dell’emergenza Covid, quando le vite erano ancora più esposte rispetto al disastro di maggio».

Tanti progetti in fase di decollo

Volgendo lo sguardo al futuro prossimo, il sindaco vede una strada già ben tracciata: «Nei prossimi mesi saranno di più i cantieri che apriranno, e su cui ci stiamo impegnando per ridurre al minimo i disagi e per evitare di paralizzare certe zone della città, rispetto ai lavori ultimati che inaugureremo. Tra il 2026 e 2027 si completerà tutto quanto sarà stato cantierato nel 2023 e nel 2024».

Quindi, per alcuni anni, Lattuca non vede la necessità di altre grandi opere, perché «grazie a 80 milioni di euro arrivati col Pnrr» si sono accelerate tante progettazioni, che faranno sì che «alla fine di questo decennio il volto di Cesena sarà profondamente diverso».

Forse quella da cui il sindaco si attende la svolta più radicale è «la riqualificazione nella zona più brutta della città, quella attorno alla stazione. Vogliamo incorporarla nel centro, accrescendone la frequentazione nelle ore serali. Per esempio, facendo della grande aula magna dell’università un auditorium dove organizzate spettacoli».

Priorità alla casa

In uno scenario del genere, la sfida principale da mettere al centro dell’agenda politica, secondo il sindaco, è un’altra: la casa. «Sarà quello il tema chiave dei prossimi 5 anni. Intanto, abbiamo recuperato alloggi erp che erano inutilizzabili, finanziando con alienazioni i lavori per ristrutturarli. Ma l’intervento pivot delle politiche abitative è quello in programma nel nuovo quartiere Novello, dove i lavori ripartiranno tra poche settimane e che sarà pronto nel 2025, con 200 nuovi alloggi sociali destinati all’affitto». Però non basta ancora. «La verità è che la casa manca soprattutto per chi arriva a lavorare a Cesena. Perciò abbiamo bisogno di avere la compartecipazione delle imprese che hanno bisogno di personale. La difficoltà a trovare abitazioni da affittare è anche il freno principale all’ulteriore sviluppo economico».