Cesena, il Siap rende omaggio a due colonne che vanno in pensione

Il Sindacato Italiano Appartenenti di Polizia (SIAP) di Forlì-Cesena saluta con affetto e gratitudine il pensionamento di due figure chiave che hanno contribuito a migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi e a rafforzare il ruolo del sindacato nella provincia: Paolo Ficara e Orazio Garattoni, in pensione dal primo gennaio 2024. Paolo Ficara, storico segretario provinciale del SIAP, ha dedicato 38 anni alla promozione del sindacato a Forlì-Cesena. Con passione e dedizione, ha contribuito a migliorare le condizioni di lavoro dei colleghi e a rafforzare il ruolo del SIAP nelle due città. Michele Fratellanza, segretario generale provinciale del SIAP in carica, in un pensiero di commiato, ha espresso la sua gratitudine a Paolo Ficara, definendolo un punto di riferimento prezioso per il sindacato. Fratellanza ha sottolineato come l’impegno di Paolo Ficara abbia contribuito a rendere il SIAP di Forlì-Cesena un sindacato robusto e unito: “La sua passione instancabile e contagiosa ha seminato i semi che cresceranno nelle generazioni future”.

“Orazio Garattoni si è sempre contraddistinto per la sua disponibilità con i colleghi e con il sindacato” continua Fratellanza che lo ha ricordato come “un punto di riferimento per tutti, sempre pronto ad aiutare gli altri”. Il Segretario Generale Provinciale ha ringraziato i tanti i colleghi che, negli ultimi mesi del 2023, hanno dimostrato fiducia, entrando a far parte del SIAP: “La fratellanza sindacale si rafforza grazie a ogni contributo, a ogni voce che si unisce al coro della solidarietà”. Il SIAP di Forlì-Cesena saluta Paolo Ficara e Orazio Garattoni con un sorriso di gratitudine e un briciolo di malinconia. Per loro, come per i tanti lavoratori giunti agli anni della pensione, inizia un nuovo capitolo come nonni. Fratellanza conclude ricordando le belle parole dello scrittore e giornalista Alex Haley: “Nessuno può fare per i bambini ciò che fanno i loro nonni. I nonni cospargono una sorta di polvere di stelle sulla vita dei loro nipotini.”