Cesena, il presunto teschio di Leonida Malatesta è di un 47enne morto in battaglia un paio di secoli prima

L’esame multidisciplinare ha dimostrato che il teschio non appartiene a Leonida, bensì a un individuo vissuto tra 200 e 300 anni prima. Il test del radiocarbonio lo data a un periodo compreso tra il 1295 e il 1400. Inoltre, per il cranio di questa persona di sesso maschile, è stata stimata un’età al momento della morte di 47 anni, mentre Leonida Malatesta morì a 38 anni. Per quanto concerne la lesione a carico dell’osso frontale, fu verosimilmente cagionata da un colpo violento.

Le ricerche sono poi proseguite in questi ultimi anni. Antonioli, ora presidente del Centro Studi Olim Flaminia, con sede a Cesena, forte di approfondite ricerche sui Malatesta di Sogliano e San Giovanni in Galilea, ha effettuato un’importante ricerca archivistica con Alessandra Peroni, dell’Università di Bologna.

Il cranio custodito nel museo aveva indotto alcuni studiosi del passato a credere che la lesione a carico dell’osso frontale potesse essere la causa della malattia psichiatrica di Leonida, definito “il pazzo” in testi storici. Antonioli chiamò un’équipe di esperti per studi scientifici e d’archivio e organizzò anche un convegno al museo Renzi nel dicembre 2019.

«Lo pseudo Leonida non sopravvisse a lungo al trauma - conferma Andrea Antonioli - dal momento che il cranio manifesta una calcificazione delle coclee auricolari compatibile con una patologia nota come “labyrinthitis ossificans”, riscontrabile in contesti traumatico-infettivi. Un riesame degli archivi museali ha permesso di trovare alcune carte in cui si parlava del cranio oggetto dello studio e veniva messo in relazione con a una morte in battaglia oppure col colera. Considerata l’antichità del reperto e l’assenza del colera dall’Europa prima del XIX secolo, una eziologia traumatica bellica appare molto più ragionevole, essendo note le battaglie nell’area del ritrovamento durante il XIV secolo. La nuova ricostruzione ha chiuso il cerchio sul cranio attribuito al Malatesta, che a breve sarà oggetto di una mia pubblicazione assieme a Alessandra Peroni. Inoltre, un articolo paleopatologico sarà pubblicato su un’importante rivista storico-medica dal professore Francesco Galassi e dalla sua équipe di studiosi. Al progetto hanno partecipato anche Stefano De Carolis (Ordine dei medici e odontoiatri di Rimini), Elisa Tosi Brandi (Università di Bologna), Marcello Cartoceti (“adArte” Rimini) e Lorenzo Rossi».