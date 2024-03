Cesena: il polo sportivo in Fiera è pronto a decollare

Il polo sportivo nato tre anni fa negli spazi fieristici a Pievesestina, con 2.500 metri quadrati a disposizione, si è già ben radicato, con tre realtà che lo utilizzano stabilmente e adesso di prepara ad accoglier e la disciplina paralimpica del sitting volley.

Intanto, in vista delle elezioni di giugno, la lista civica Cesena 2024, che ha nel vice sindaco Christian Castorri il proprio esponente di punta, rilancia quella sfida: «Ci impegneremo tutti insieme, in particolare con Carlo, Tanja e Monica, affinché gli spazi della fiera possano continuare ad ospitare le attività sportive e per creare le condizioni per renderli sempre più attrezzati. Con la nostra candidatura ci mettiamo a disposizione di tutte quelle famiglie che già oggi accompagnano i figli a fare sport presso i campi della fiera, per progettare e rilanciare con nuove opportunità di fruizione».

Da un’intuizione di Carlo Venturi, presidente dell’associazione “Livio Neri”, per trovare una soluzione al problema della carenza degli spazi durante la pandemia da Covid, è nato il progetto del polo sportivo alla fiera di Cesena. Successivamente si sono poste le basi per un progetto di ampio respiro, che guarda lontano.

«Il presidio sportivo alla fiera di Cesena è diventato realtà - fanno notare da Cesena 2024 - da tre anni ospita diverse attività che coinvolgono tanti giovani cesenati che quotidianamente, dopo la scuola, svolgono sport. In particolare, al momento, i 2.500 metri quadrati messi a disposizione sono popolati dagli allievi dell’associazione di basket “Livio Neri”, della Polisportiva Endas Cesena ginnastica e del Centro sportivo italiano Cesena, con l’attività del pattinaggio coordinata da Tanja Lenaz. Dai 4 ai 60 anni, sono in centinaia a vivere settimanalmente, sei giorni su sette, i campi che compongono la nuova area sportiva».

Il 20 e 21 aprile, grazie a Monica Tartaglione, quella struttura diventerà il palcoscenico del sitting volley italiano, disciplina paralimpica inclusiva dove insieme, normodotati e disabili fisici, giocano a pallavolo da seduti: Monica ne è responsabile nel comitato regionale della Federazione Pallavolo.