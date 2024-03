Cesena, il nuovo volto dello sport prima e dopo l’alluvione

«La cornice di Cesena Sport City, le risorse ottenute (un milione di euro) per la progettazione nel bando Italia City Branding del 2020 e le successive opportunità colte dal Pnrr e da altre fonti di finanziamento europeo ci hanno consentito in questi 5 anni di lasciare un segno - attraverso gli investimenti realizzati e che realizzeremo nei prossimi mesi sugli impianti sportivi e sulle scuole dell’area ippodromo - destinato a rimanere nella storia della Città di Cesena».

Anche per ciò che era stato programmato da prima, l’area Ippodromo tra sport e scuole sta assumendo una conformazione profondamente diversa dal passato. Il vice sindaco ed assessore allo Sport Christian Castorri lo ritiene... «Il presupposto per creare un legame ancora più solido fra Sport, Scuola e famiglie mettendo al centro dei prossimi impegni l’ottimizzazione delle gestioni finalizzata ad una sempre maggiore fruizione da parte dei cittadini».

Dal 2019 sul piatto sono finiti oltre 23 milioni di euro per la realizzazione di interventi in 6 impianti sportivi, in una scuola e nei collegamenti viari. E molte di queste risorse sono attualmente in fase di utilizzo.

Atletica

«Sulla pista d’atletica sono stati investiti 5,2 milioni. Il Pnrr al Cesena qui ha assegnato un finanziamento di 4 milioni, ai quali abbiamo aggiunto oltre un milione per la riqualificazione dell’intero centro sportivo dell’atletica. Seminterrati ampliati, sotto le tribune della pista di atletica una palestra, nuova pavimentazione in gomma della pista esterna ed aree attrezzate; poi la copertura della tribuna a servizio degli spettatori per permettere la realizzazione di eventi di richiamo». L’alluvione ha portato altri costi in questo l’impianto: «A seguito dell’esondazione del fiume l’intera area è stata coperta da 3,5 metri di acqua e fango. Abbiamo investito 400 mila euro per la manutenzione dei quadri elettrici, degli impianti idraulici degli spogliatoi e della tribuna e della centrale elettrica. Abbiamo anche ultimato i lavori di ripristino del “pistino” sotto la tribuna».

Piscina

«La futura piscina di Cesena, impianto polifunzionale, antisismico e all’avanguardia dal punto di vista energetico, sarà ricostruito in sostituzione dell’attuale. Un intervento da 12 milioni, che aumenterà il patrimonio edilizio comunale e che, in riferimento al primo stralcio, sarà co-finanziato dall’agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile Atuss. Nuova estetica e spazi decisamente più ampi e innovativi con tre vasche che costituiranno il polo interno: una per l’avviamento al nuoto, la seconda ludico-sportiva e la terza semiolimpionica a 8 corsie. Vi saranno poi un parco e le vasche esterne, compresa la vasca da 50 metri con biglietteria-accoglienza, un piccolo shop e un punto ristoro. La tribuna futura potrà ospitare 100 spettatori. Ma ai piani alti ci saranno anche uffici ed una palestra di 100 metri quadrati».

Carisport

«Al Carisport nel 2022 abbiamo realizzato un intervento di manutenzione da 240 mila euro». Col palazzetto che ora dovrà essere riattivato dopo l’alluvione. «Un milione e mezzo di euro con lavori in corso di rifacimento della pavimentazione, di ripristino degli spogliatoi e dei due punti ristoro e di allestimento di una nuova tribuna».

Ginnastica artistica

«Nel 2023 abbiamo installato un nuovo quadro elettrico e realizzato l’impianto di raffrescamento composto da 5 unità esterne e 5 interne. Un intervento da 90 mila euro che darà la possibilità di svolgere attività in condizioni ottimali anche nel periodo estivo».

Palaippo

«Nell’estate 2022 il Palaippo è stato interessato da un intervento di ammodernamento di oltre 100 mila euro che ha riguardato la sostituzione del controsoffitto antiurto insonorizzante».

Ippodromo

«Qui sono in corso i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della pista del trotto dell’Ippodromo del Savio, un intervento atteso che renderà ancora più competitiva la struttura ippica cesenate. Un appalto, dell’ammontare complessivo di 1.386.215,70 euro, a fronte di un quadro economico complessivo di 2.150.000 euro per la realizzazione di interventi di smontaggio e smaltimento.