Cesena, il nuovo vescovo Caiazzo incontra 500 giovani al Monte, domenica l’abbraccio in piazza e in duomo

Inizia oggi, con un incontro con i giovani dalle 18, alla Basilica del Monte, il cammino pastorale di monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo come nuovo vescovo di Cesena Sarsina, che domani culminerà nell’abbraccio con la città in piazza del Popolo, alle 16, e poi nella messa pontificale di inizio del suo ministero in cattedrale, alle 17.

Sono 500 i ragazzi e le ragazze attese all’appuntamento di oggi, a cui seguirà un aperitivo negli spazi del chiostro grande all’interno del complesso monastico.

L’evento inizierà con un cammino a piedi verso il luogo dell’incontro, con diversi punti di ritrovo (alle ore 17): per Sarsinate, Valle del Savio e Dismano, raduno al cimitero urbano; per le zone Mare, Rubicone Rigossa e l’Upf, alla rotonda Madre Teresa di Calcutta, nei pressi dell’ospedale Bufalini; per la zona urbana, alla parrocchia dell’Osservanza; per l’area del Cervese, al seminario vescovile; per Gioventù studentesca, al duomo.

Domani, prima dei momenti clou in piazza e in cattedrale, durante la mattinata, l’arcivescovo Caiazzo farà visita ad alcune realtà del territorio. Il vescovo uscente Douglas Regattieri lo accompagnerà alla casa-famiglia “Sabattini” della Papa Giovanni XXIII, che ha sede in episcopio. Poi si recherà al monastero delle clarisse cappuccine, di fronte al cimitero urbano, dove incontrerà le 13 suore guidate dalla madre Chiara Luce Milandri. Quindi si recherà all’opera “Don Dino” a Ponte Abbadesse. Infine, si recherà alla residenza “Don Baronio”, dove i vescovi Douglas e Antonio Giuseppe si fermeranno per il pranzo con i sacerdoti anziani che vivono nella casa di riposo.