Cesena, il negozio di abbigliamento si converte al ricamo: “Serviva una svolta, bisogna guardare alle esigenze della clientela”

Il negozio di abbigliamento si riconverte in attività di ricamo, stampa e riparazione di capi. Ecco la scelta di “Rosy Abbigliamento” gestito da Davide Avarello con la madre a Sant’Egidio di Cesena. “Il settore dell’abbigliamento – spiega Avarello – è attraversato da tempo da una crisi strutturale. Noi vi avevamo operato con il negozio “Rosy Abbigliamento” e a un certo punto abbiamo cominciato ad interrogarci sull’opportunità di innovare specializzandosi in un ramo che potesse andare incontro alle esigenze di una clientela il più possibile estesa, nello specifico quella interessata al ricamo e la stampa. Ci siamo decisi e abbiamo operato la svolta. Il nostro ricamo è svolto da macchine ricamatrici di ultima generazione, all’avanguardia per ricreare fedelmente qualsiasi idea del cliente, mentre non svolgiamo il ricamo a mano. Fondamentale è l’utilizzo dei social che ci ha permesso e continua a permetterci di essere notati dalla grande maggioranza della nostra attuale clientela. Effettuiamo anche stampe e riparazioni di capi. Proprio questo concetto dell’essere pronti a tradurre in atto ogni idea del cliente è un punto di forza della nostra attività in grado di favorire la massima personalizzazione. Abbiamo anche grafici che lavorano con noi e siamo in grado di soddisfare ogni richiesta”.

“Grazie alla costante presenza sui social e a come veicoliamo il nostro lavoro - conclude Avarello - siamo riusciti a creare una solida clientela che si è allargata a tutta Italia con l’idea imprenditoriale che è decollata con nostra grande gratificazione. Su questa strada intendiamo proseguire la nostra crescita attraverso la continua innovazione”.

“Ricamolandia - mette in luce il presidente Confcommercio Augusto Patrignani - è un ottimo esempio di attività intraprendente e dinamica grazie alla creatività e alla capacità di ritagliarsi segmenti di mercato, un punto di forza, anche per la sua originalità, della rete distributiva cittadina”.