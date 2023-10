Cesena, il mondo del basket piange il 45enne Robert Brkic

Un’embolia polmonare nella notte tra giovedì e venerdì è stata fatale a Robert Brkic, 45enne conosciutissimo in città nell’ambiente del basket e non solo. Nato a Cesena nel 1978, stava completando la costruzione della sua nuova casa a Ponte Pietra e agli amici di sempre della Livio Neri aveva chiesto scherzosamente il permesso per mettere il logo della società nel campetto da basket che aveva intenzione di aggiungere. Fratello di David, affermato giocatore di basket professionista per due decenni, Robert era cresciuto nel quartiere Vigne con i genitori nella sua casa di via XXV aprile, quindi un primo trasferimento a San Zaccaria con la moglie Romina e il figlio Alexander, che oggi ha 12 anni. Conosciutissimo in città e legatissimo al mondo del basket di Cesena (ambiente dove vantava decine e decine di amici), Robert Brkic ha lavorato a lungo alla Martini Sementi scalando le posizioni di una brillante carriera, dedicandosi inoltre alla cura degli interessi del fratello David, rivelandosi un dinamico imprenditore in campo immobiliare. Affranti gli amici della Cesena del basket, dalla Cesena Basket 2005 fino alla Livio Neri. L’ultimo saluto lunedì mattina alle 10,30, con la partenza della salma dalla camera mortuaria del Bufalini fino al cimitero di Tipano.