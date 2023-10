Cesena, il mistero di Cristina Golinucci: la famiglia si oppone all’archiviazione

La famiglia di Cristina Golinucci si opporrà alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Forlì, che ha chiuso le indagini, riaperte per la nona volta, sul caso della ragazza scomparsa da Cesena. I pm hanno concluso che non sono stati ancora identificati gli autori dell’omicidio della giovane, sparita a 21 anni il primo settembre del 1992 davanti al convento dei frati cappuccini, dove aveva un appuntamento con il suo confessore. “Questa richiesta di archiviazione - ha dichiarato all’Ansa l’avvocata Barbara Iannuccelli, che assiste la famiglia della vittima - ci restituisce una foto nitidissima degli ambienti frequentati da Cristina all’epoca. Ambienti popolati da uomini davvero malati, che rappresentano un pericolo ancora oggi per la nostra intera società civile. Noi possiamo dire che se questa attività d’indagine fosse stata fatta in passato oggi avremmo sicuramente un condannato per l’omicidio di Cristina con diversi anni di galera sulle spalle. Noi faremo opposizione perché a nostro avviso mancano dei tasselli importanti, apprezziamo tantissimo il lavoro investigativo effettuato e vorremmo tanto che tutti insieme arrivassimo alla verità”

Mercoledì a “chi l’ha visto?”

Un disperato appello, l’ennesimo, questa volta rivolto a una donna che in quel maledetto 1° settembre 1992 in cui Cristina Golinucci sparì nel nulla, la vide sulle scale che conducono dal parcheggio al convento dei Cappuccini. Raccontò la scena a una parrucchiera, dicendo che si trovava lì perché stava aspettando la figlia che faceva footing in zona e vide Cristina mentre discuteva animatamente con un uomo più grande, forse un po’ calvo. Riferì che sembrava quasi un colloquio con un familiare, che a un certo punto sarebbe riuscito a calmare Cristina, che sembrava agitata.

Ieri sera, ospiti nello studio Rai della trasmissione “Chi l’ha visto’”, Marisa Degli Angeli, mamma di Cristina, e l’avvocato Nicodemo Gentile, che è anche presidente dell’associazione “Penelope” e la affianca, hanno chiesto a quella donna, o alla figlia che stava facendo footing quel giorno, di farsi avanti. Potrebbero essere fondamentali per opporsi alla richiesta d’archiviazione che il pm che ha riaperto l’indagine ha presentato al Gip, e che richiuderebbe di nuovo il caso. Lasciando di nuovo mamma Marisa «come il primo giorno» in cui scomparve la figlia, cioè «senza una verità».

La storia di Cristina è piena di misteri e di dolore, ma anche di speranze di potere arrivare a una verità su cosa accadde 31 anni fa che si sono accese più di una volta ma sono sempre state spezzate. Era il 1° settembre 1992 quando la ragazza di Ronta, che allora aveva 21 anni , uscì di casa per andare al convento dei frati Cappuccini per incontrare padre Lino Ruscelli, sua guida spirituale. Ma lui disse che non si era presentata e l’unica traccia che si trovò fu la sua auto posteggiata nel piazzale vicino al convento. Inizialmente si perse tempo prezioso, perché gli inquirenti pensarono a un allontanamento volontario. Poi, scartata quella ipotesi, si pensò di avere individuato il possibile assassino di Cristina in Emanuel Boke, un immigrato sudafricano ospite dei frati in quel periodo. Ma in fondo a quella pista investigativa non si è mai riusciti ad arrivare con delle certezze e nel corso degli anni l’indagine è stata riaperta più volte, ma senza mai andare oltre i sospetti. Anche le ricerche che si sono susseguite nella zona del convento, sia all’aperto che all’interno, impiegando anche georadar e unità cinofile, non hanno mai dato frutti. Poco più di un anno fa c’è stato il più recente tentativo di dare nuovo impulso alle indagini. Si era pensato di avere individuato una possibile nuova pista mettendo il collegamento la vicenda di Cristina con quella di Chiara Bolognesi, diciottenne cesenate: il suo cadavere era stato recuperato nel fiume Savio un mese dopo e il caso era stato velocemente archiviato come suicidio. Anche se sembra che non si conoscessero di persona, le due ragazze facevano volontariato nelle file della stessa associazione: l’Avo. Perciò non era da escludere che una stessa mano, legata a certi ambienti vicini alla Chiesa, potesse essere dietro le morti di entrambe. I sospetti si erano concentrati su una persona nota nel mondo del volontariato cattolico cesenate. Poliziotti e carabinieri erano anche tornati nel luogo della scomparsa, assieme all’anatomo-patologa Donatella Fedeli, in cerca di tracce. Ma anche in quel caso non era emerso nulla, né nel sopralluogo fatto all’inizio dello scorso febbraio, né in quello successivo di fine aprile. Finché, nei giorni scorsi, il pm ha alzato bandiera bianca, presentando al Gip una richiesta d’archiviazione.