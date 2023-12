Cesena, il Galà dei Club Service raccoglie oltre 26mila euro per l’Irst

Anche quest’anno, l’ormai tradizionale Galà dei Club Service di Cesena andato in scena lo scorso 18 dicembre al Teatro Bonci, ha saputo unire tre aspetti così importanti della vita. E lo ha fatto con il talento e l’entusiasmo degli oltre 60 giovani strumentisti della Maderna Wind Orchestra e soprattutto grazie all’impegno degli organizzatori, i dieci Club Service del territorio – Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Fidapa Cesena Malatesta, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Rotary Club Cesena Valle Savio, Round Table 3 Cesena, Associazione Valori e Libertà Cesena – affiancati da tante aziende amiche e tanti cittadini appassionati di musica. Tutto per sostenere, ancora una volta, le ricerche contro il cancro dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS, in particolare per finanziare uno studio sulle cellule staminali pluripotenti che, opportunamente ingegnerizzate, potrebbero aiutare il sistema immunitario dei pazienti a combattere vari tipi di tumore.

Quest’anno gli organizzatori si sono davvero superati riuscendo a raccogliere ben 26.250 euro. La cifra, che rappresenta il secondo incasso netto della scintillante storia dei Galà, consente così di superare quota 180mila euro complessivi donati a IRST in 12 anni. Una somma davvero straordinaria, totalmente indirizzata a favore della lotta oncologica ed ematologica in Romagna.