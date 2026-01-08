Cesena, il futuro di “Hobby Terza Età” tra Cucine Popolari, Arci e associazione

A Cesena è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al ripristino e alla messa in sicurezza post-alluvione dell’edificio Hobby Terza Età di viale Gramsci 293. A seguire, una volta approvato l’esecutivo e ottenuti i pareri tecnici richiesti, si procederà con la fase di gara che condurrà all’avvio dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della struttura, per un investimento complessivo di 713.801 euro

Dopo i gravi danni dell’alluvione, da un lato si procederà con il completo ripristino e la messa in sicurezza dell’edificio, dall’altro si punta a una piena rifunzionalizzazione.

Il progetto prevede il recupero dei locali interrati danneggiati dagli allagamenti, la ristrutturazione degli spazi del corpo principale dell’edificio storico, la realizzazione di una nuova cucina a servizio delle attività sociali, l’adeguamento degli impianti, il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, nonché la demolizione e ricostruzione di una porzione dell’immobile per garantire adeguati standard sismici ed energetici. L’intero complesso sarà organizzato in modo da consentire una suddivisione funzionale degli spazi, mantenendo l’unitarietà dell’edificio ma permettendo l’uso indipendente da parte delle diverse associazioni.

L’immobile è stato assegnato, a seguito di procedura pubblica, al raggruppamento composto da Cucine Popolari Cesena (capofila), Arci Romagna Cesena Rimini e associazione Hobby Terza Età, realtà radicate nel tessuto sociale cittadino. Un elemento qualificante dell’intervento è la significativa compartecipazione economica da parte delle associazioni assegnatarie, che hanno messo a disposizione risorse proprie per 193.801,00 euro complessivi, a conferma del valore sociale e collettivo del progetto (coperto per la restante parte dalla donazione post-alluvione di Unicredit, pari a 150 mila euro, e dai rimborsi assicurativi, pari a 355.815,00 mila euro).