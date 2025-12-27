Cesena, il Foro si anima per le feste: in arrivo sette tombole e il torneo di burraco

Ottimo riscontro di pubblico per le prime serate di “Amarcord”, la manifestazione natalizia che anima il centro storico di Cesena. Il Foro Annonario, cuore pulsante dell’iniziativa, ha accolto numerosi cittadini, richiamati da una proposta capace di unire intrattenimento, tradizione e un clima di autentica convivialità.

Dopo l’avvio positivo, la rassegna entra ora nella sua fase centrale, con il programma più atteso che prevede sette serate di tombola e un torneo di burraco, elementi che rappresentano l’anima popolare di “Amarcord”. Le tombole, arricchite da premi di rilievo, si confermano un’occasione di incontro e condivisione tra generazioni, restituendo il senso più autentico delle festività.

Alcune serate saranno impreziosite da spettacoli di comicità e animazione pensati per tutta la famiglia, con la partecipazione di artisti di primo piano del panorama nazionale e regionale. Il primo gennaio salirà sul palco Antonio Casanova, performer specializzato in spettacoli che fondono comicità, magia e coinvolgimento del pubblico; il 2 gennaio sarà la volta di Andrea Vasumi, comico romagnolo noto per il suo umorismo legato alla tradizione e all’identità del territorio; mentre il 4 gennaio ospite d’eccezione sarà Duilio Pizzocchi, attore e cabarettista bolognese celebre per i suoi personaggi e per una comicità popolare e immediata.