Cesena, il Festival “Suoni” accende la rocca e Villa Silvia per due week end

È alle porte la quarta edizione del festival “Suoni. Salottini di arti musicali”, la cui programmazione propone eventi e laboratori musicali per tutte le età, organizzato e promosso dalla scuola di musica Chorus Institute of Musical Arts.

In un’ottica di continuità con le precedenti, la IV edizione del Festival “Suoni. Salottini di arti musicali” – inserita nel cartellone estivo comunale “Che spettacolo l’estate a Cesena”, vuole essere un canale di sensibilizzazione e di avvicinamento all’arte per mezzo della musica quale linguaggio universale. La musica è infatti il filo conduttore di un festival che porta in scena la contaminazione delle discipline, in cui progetti musicali si fondono con progetti performativi e sensoriali legati al mondo delle nuove metodologie artistico-didattiche. In un periodo storico di grande “disgregazione” e vuoto educativo, si rende sempre più necessaria una rigenerazione della società attraverso azioni culturali a partire da coloro i quali ne costituiscono le radici e le basi per il futuro. Per una riconquista degli spazi cittadini da parte di un’arte che non sia esclusivamente elitaria. Musica, lettura, arti performative: discipline che si fondono ed interagiscono tra loro in format dedicati a tutte le età, bambini e famiglie inclusi.

Il Festival sarà proposto nel corso dei prossimi due fine settimana: sabato 31 agosto e domenica 1° settembre andrà in scena nella suggestive cornice della Rocca Malatestiana; sabato 7 e domenica 8 settembre sarà ospitato da Villa Silvia Carducci, a Lizzano di Cesena.

Nel corso del primo appuntamento, sabato 31 agosto, sarà proposto, tra laboratori e spettacoli, un format rivolto a famiglie, bambini e ragazzi. Il giorno seguente, domenica 1° settembre, dal pomeriggio fino a sera, ci sarà una vera e propria “maratona musicale” con cover e inediti in cui si esibiranno band provenienti da varie scuole di musica romagnole, membri della rete regionale “Assonanza”. Si tratta di un importante traguardo: per la prima volta a Cesena un grande evento di condivisione tra giovani musicisti provenienti da otto scuole di musica romagnole e otto diversi comuni.

Le successive due giornate di festival avranno luogo nel parco di Villa Silvia-Carducci, location individuata non solo per il valore culturale intrinseco di “Salotto buono della cultura romagnola” dal 1874, ma anche in quanto ospitante il museo di strumenti musicali “Musicalia”. Il weekend del 7 e 8 settembre sarà dedicato al mondo del musical, con il coinvolgimento di un nome illustre nel panorama nazionale: Francesca Taverni.

In occasione della prima giornata, avrà luogo un workshop corale in cui, tutti i partecipanti, canteranno insieme per dar vita a un coro che eseguirà alcuni brani tratti dai musical più celebri. Ai partecipanti, sarà fornita anticipatamente alla data dell’evento la partitura della propria linea vocale e il relativo file audio, in modo da potersi esercitare sulla parte assegnata. In loco, i musicisti (di tutti i livelli ed età) avranno la possibilità di conoscersi e cantare insieme per realizzare i brani proposti. La sera, sarà dato spazio per esibirsi sia a cantanti solisti sia alle compagnie di musical del territorio, costituendo un’ulteriore importante occasione di scambio e di condivisione.

Nella giornata di domenica, protagoniste indiscusse saranno le artiste Francesca Taverni e Maria Galantino. La prima condurrà una masterclass con workshop pratici di “recitar cantando: come essere un attore anche quando si canta”, indirizzata non solo cantanti e attori di musical, ma anche altre categorie di attori e lettori, musicisti e tutti coloro che usano la voce nel proprio lavoro. In parallelo, la pianista Maria Galantino terrà una masterclass dedicata ai pianisti accompagnatori. Le due virtuose, in serata, si esibiranno in un concerto che spazierà tra i grandi classici del repertorio musicale.

Il programma

Sabato 31 agosto, alla rocca: alle 17 sarà possibile partecipare al laboratorio di propedeutica musicale per bambini della scuola primaria. Alle 18, in contemporanea, laboratorio di propedeutica musicale per bambini della scuola dell’infanzia e laboratorio di canto corale per bambini della scuola primaria. Inoltre, dalle 17, La Scacchiera gigante di Onnon - Giochi di dama e scacchi viventi a cura di Associazione “La Scacchiera di Onnon”. Alle 19.30 concerto del coro di voci bianche “Maestro Avventura”. Alle 20.45 spettacolo teatrale “Il mercante di storie” a cura di “Trame teatro e musica”.

Domenica 1 settembre, alla rocca: dalle 17 a mezzanotte maratona musicale non-stop a cura di sedici band provenienti da otto delle scuole di musica unite nella rete “Assonanza”: Chorus Institute Of Musical Arts (Cesena), Artistation (Faenza), InArte (Forlì e Bellaria), Cosascuola (Forlì), Musicantiere (Riccione), Varoli (Cotignola), Il Bastimento (Rimini), Andreoli (Mirandola).

Sabato 7 settembre, a Villa Silvia Carducci: si comincerà alle 16 con laboratorio di canto corale musical (ragazzi under 16). Alle 17 workshop di accompagnamento pianistico rivolto a cantanti. Alle 18.15 laboratorio di canto corale musical (ragazzi 16+ e adulti). In serata, a partire dalle 21, sarà tempo di “Musical Jam!”, un concerto a cura di solisti e compagnie di musical della Romagna.

Domenica 8 settembre, a Villa Silvia Carducci: dalle 15 masterclass “Acting Through Songs, Recitar Cantando”, per solisti o piccoli ensemble, con Francesca Taverni. Dalle 16 masterclass “Accompagnare al pianoforte nel musical theatre” per pianisti di livello intermedio/avanzato a cura di Maria Galantino. Alle 18 workshop con Taverni e Galantino gratuito per i vincitori individuati dalle docenti durante la masterclass pomeridiana. Alle 21 concerto di Taverni e Galantino, in apertura i vincitori della master class.

Anche durante questa quarta edizione sarà possibile fare aperitivo e cenare in loco rispettivamente presso il Punto Ristoro della Rocca o presso i food trucks a Villa Silvia.

Gli eventi sono gratuiti (ad eccezione delle masterclass di domenica 8 settembre a Villa Silvia per le quali è prevista una quota di partecipazione di 30 euro per partecipanti e 20 euro per gli uditori) e aperti a tutta la cittadinanza, ma prevedono un numero di posti limitato. Si consiglia dunque la prenotazione. Per tutte le informazioni è possibile contattare l’Associazione Musicale Chorus (via San Giorgio 2747) al numero 389-8945390, oppure scrivendo alla mail info@chorusioma.com.

Il Festival è sostenuto e patrocinato dal Comune di Cesena, dal Consorzio Romagna Iniziative e dalla rete regionale delle scuole di musica “Assonanza”.