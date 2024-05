Cesena: “Il Festival Malatestiano della Libertà un valore aggiunto per lo sviluppo culturale”

Dopo il successo della prima edizione il Festival Malatestiano della Libertà ha fatto il bis, aumentando l’offerta dei dibattiti e l’affluenza del pubblico. Promosso da Nazione Futura, Valori e Libertà, il Crocevia con la collaborazione di Confcommercio cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena, la seguitissima rassegna ha calamitato sabato e domenica all’aula magna della Biblioteca Malatestiana centinaia di persone ai confronti a tambur battente che hanno declinato il tema portante della libertà nei vari ambiti della vita sociale in cui si esplica, economia, ambiente, educazione, comunicazione. Grande apprezzamento hanno ottenuto anche la donazione al Volley Club Cesena vittima dell’alluvione e la premiazione del concorso letterario, coniugando cultura e solidarietà nei confronti della nostra comunità così profondamente toccata dalle esondazioni del maggio 2023.

La soddisfazione degli organizzatori

“Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti - mettono in luce i presidenti di Nazione Futura Francesco Giubilei, Valori e Libertà Maria Lucia Macagnino, Crocevia Tommaso Marcatelli e di Confcommercio Corrado Augusto Patrignani - dei riscontri ottenuti da una manifestazione che è stata preparata per mesi e ha coinvolto fior di intellettuali di ambito nazionale e locale i quali hanno dato vita a “panel” di alto livello. La presenza della Rai ha nobilitato una rassegna che si è accreditata come un unicum per Cesena, un festival delle idee che ha consentito di calamitare attenzione sulla nostra città potenziandone il brand. La Biblioteca Malatestiana è stata una location ideale e tutti i relatori provenienti da fuori che non la conoscevano si sono detti meravigliati di tanta bellezza”.

“Si è trattato di un festival bipartisan e senza etichette politiche - proseguono i presidenti delle associazioni promotrici - con rappresentanti di tutte le aree culturali e politiche che hanno sviluppato confronti serrati, ma sempre civili e leali, basati prima di tutto sull’ascolto reciproco, e sullo scambio delle rispettive posizioni. La presenza di personaggi di spicco a livello nazionale ha conferito ancora più briosità ai dibattiti e il Festival Malatestiano della libertà si è accreditato a tutti gli effetti come una peculiarità di Cesena che si rafforza e cresce nel tempo. Un valore aggiunto per lo sviluppo culturale della città, a cui vogliamo contribuire. Il confronto tra i candidati sindaci, con l’aula magna gremita e il pubblico assiepato anche nella sala delle proiezioni dove ha assistito sullo schermo all’evento, è stato il suggello di un evento che ha rimarcato come la libertà sia il bene inalienabile più importante a fondamento di ogni comunità, da salvaguardare nel rispetto delle regole, in tutti gli ambiti dell’agire umano, perché quando la libertà viene minata e ridotta iniquamente, si retrocede a livello di cittadini non liberi, il benessere si blocca, le imprese si irretiscono, la convivenza si atrofizza. Ci ha fatto molto piacere che anche ospiti e candidati sindaci abbiamo riconosciuto la valenza del Festival Malatestiano della Libertà, un esempio di come i privati possono felicemente concorrere alla libera circolazione delle idee elevando il livello culturale della città”.