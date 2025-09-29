Cesena, il Festival del Cibo di Strada dal 3 al 5 ottobre in Piazza Almerici

Un quarto di secolo per il Festival del Cibo di Strada che si svolgerà in Piazza Almerici, a Cesena, dal 3 al 5 ottobre. Organizzato da Confesercenti Ravenna-Cesena e Slow Food Cesena con altri partner e in collaborazione con il Comune di Cesena, è un appuntamento consolidato e atteso. Il numero delle delegazioni partecipanti supera le venti rappresentanze, tutte dislocate in Piazza Almerici. A portare i propri sapori saranno le delegazioni provenienti da diverse regioni e Paesi: Ascoli con le celebri olive ascolane, Campania con dolci tipici come sfogliatelle e babà, Giappone con il ramen, Palermo con arancine e pani ca’ meusa, Messico con tacos e burritos, Perù con ceviche e anticuchos, Firenze con il lampredotto, Bagno di Romagna con il tortello alla lastra e i porcini, Grecia con souvlaki e pita gyros, Thailandia con pad thai e curry, Puglia con il tradizionale panzerotto, Abruzzo con gli arrosticini, Usa con hamburger e barbecue, Alberobello con le bombette di carne, Brasile con picanha, Zero Farina con prodotti artigianali gluten free, Marialti con la sua birra artigianale e la Centrale del Latte di Cesena con il gelato.