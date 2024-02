Cesena: “Il Drago Blu” compie 10 anni e festeggia in piazza

Era il 2014 quando Emanuele Presepi e Chiara Faedi inauguravano il Drago Blu, l’azienda familiare con cui noleggiano gonfiabili e si occupano di animazione.

Le feste sono il loro lavoro e visto che quest’anno l’azienda compie dieci anni hanno pensato di festeggiare regalandone una alla città. L’appuntamento è per domenica pomeriggio in piazza della Libertà a Cesena, il tema, visto il periodo è il carnevale, “Carnevale che magia” è il titolo esatto del pomeriggi di festa che avrà tra gli ospiti d’onore il mago Casanova e l’artista del fuoco Seline Vignoni.

«La nostra sede è a Case Castagnoli e coincide anche con la nostra casa, anzi uno dei sogni è quello di avere un giorno un magazzino dove esporre i nostri gonfiabili - racconta Chiara Faedi - Siamo titolari di licenza di spettacolo viaggiante e nel corso degli anni ai gonfiabili abbiamo aggiunto anche i giochi di legno di giganti e lavorato molto sull’animazione». Famiglie e bambini sono il loro target ideale: «Di solito contattano per le feste sia private che pubbliche», racconta ancora. Cesena è sempre rimasta la loro base ma nel tempo si sono fatti conoscere anche oltre i confini della città e della regione: «Lavoriamo molto nelle Marche e anche nel nord Italia». Balli e giochi di gruppo, bolle di sapone insieme agli spettacoli di piazza sono diventati negli anni i loro cavalli di battaglia, «non ci occupiamo solo di bambini, spesso infatti collaborando anche con altre realtà curiamo il coordinamento generale degli eventi».

Dall’estate del 2020 organizzano anche il centro estivo “Il giardino del Drago Blu”, «un centro estivo in natura», così lo descrive Faedi. È un progetto nato per necessità e proseguito per passione: «Quella era l’estate del Covid, il lavoro era completamente fermo e siccome io sono educatrice i centri estivi erano una delle poche cose che era possibile fare con i bambini abbiamo dato vita al nostro centro estivo, in un’area agricola sopra San Tommaso».

Quell’esperienza frutto della necessità si è rivelata poi positiva e da allora non si è più interrotta.

Quello dei dieci anni è un traguardo che merita di essere celebrato e Faedi e Presepi con i festeggiamenti ci sanno fare. Domani dalle 14 alle 19 sarà possibile accedere ai gonfiabili che popoleranno piazza della Libertà, ma la festa vera e propria avrà inizio alle 14:30 con l’animazione sul palco. Dalle 15 è prevista l’animazione per bambini con balli e giochi di gruppo a cura de Il Drago Blu. Alle 16:30 ci sarà invece lo spettacolo “One magician show” del mago Antonio Casanova, e alle 18:15 lo spettacolo di danza con fuoco di Seline Vignoni.