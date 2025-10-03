Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY

Grande fermento a Cesena al punto di ritrovo all’ippodromo per la manifestazione per Gaza e il sostegno alla Global Sumud Flotilla. Il corteo raggiungerà Piazza del Popolo verso le 10.30. Un’ora prima del ritrovo è stato programmato un concentramento studentesco. Un assembramento di oltre 2mila persone sta animando il ritrovo, con il corteo pronto a radunare migliaia di manifestanti incuranti del meteo incerto, con qualche goccia di pioggia.

Il corteo in movimento

Il corteo si è messo in moto poco dopo le 9.30, per la precisione alle 9.33. Maria Giorgini, segretaria provinciale della CGIL, in testa al corteo. Cori incessanti “Free, free Palestine”, musica su un Apecar trasformato in consolle di, tante bandiere della Cgil ma anche della Palestina e arcobaleno della pace. Maria Giorgini, segretaria provinciale della CGIL, in testa al corteo. Cori incessanti “Free, free Palestine”, musica su un Apecar trasformato in consolle di, tante bandiere della Cgil ma anche della Palestina e arcobaleno della pace. Il serpentone occupa per l’intera larghezza di viale Gramsci dallo storico ingresso principale all’ippodromo fino all’incrocio con la nota Emilia. Le stime attendibili degli organizzatori è che i manifestanti possano essere oltre 3.000. Il corteo è arrivato alle 10.25 in piazza del Popolo al grido assordante e ininterrotto “Palestina libera” e “Siamo tutti antifascisti”.

Il sindaco: “La Flotilla non è il problema, ma forse è l’inizio della soluzione”