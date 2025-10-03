Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY

Cesena
  • 03 ottobre 2025
Il sindaco Enzo Lattuca con la bandiera della Palestina dal Palazzo Comunale (Zanotti)
Il sindaco Enzo Lattuca con la bandiera della Palestina dal Palazzo Comunale (Zanotti)
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY
Cesena, il sindaco Lattuca con la bandiera della Palestina: “La flotilla non è il problema, forse è l’inizio della soluzione” VIDEO GALLERY

Grande fermento a Cesena al punto di ritrovo all’ippodromo per la manifestazione per Gaza e il sostegno alla Global Sumud Flotilla. Il corteo raggiungerà Piazza del Popolo verso le 10.30. Un’ora prima del ritrovo è stato programmato un concentramento studentesco. Un assembramento di oltre 2mila persone sta animando il ritrovo, con il corteo pronto a radunare migliaia di manifestanti incuranti del meteo incerto, con qualche goccia di pioggia.

Il corteo in movimento

Il corteo si è messo in moto poco dopo le 9.30, per la precisione alle 9.33. Maria Giorgini, segretaria provinciale della CGIL, in testa al corteo. Cori incessanti “Free, free Palestine”, musica su un Apecar trasformato in consolle di, tante bandiere della Cgil ma anche della Palestina e arcobaleno della pace. Maria Giorgini, segretaria provinciale della CGIL, in testa al corteo. Cori incessanti “Free, free Palestine”, musica su un Apecar trasformato in consolle di, tante bandiere della Cgil ma anche della Palestina e arcobaleno della pace. Il serpentone occupa per l’intera larghezza di viale Gramsci dallo storico ingresso principale all’ippodromo fino all’incrocio con la nota Emilia. Le stime attendibili degli organizzatori è che i manifestanti possano essere oltre 3.000. Il corteo è arrivato alle 10.25 in piazza del Popolo al grido assordante e ininterrotto “Palestina libera” e “Siamo tutti antifascisti”.

Il sindaco: “La Flotilla non è il problema, ma forse è l’inizio della soluzione”

In piazza parole durissime di Giorgini non solo contro il genocidio ma contro la complicità del Governo per gli attacchi contro la flotilla e contro chi ha deciso di scioperare, contro il riarmo. Infine un appello: “La protesta non può finire qui”. Ha poi preso la parola anche il sindaco Enzo Lattuca, con un’aspra critica alla battuta sprezzante contro gli scioperanti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni (“vogliono fare il week-end lungo”). Da Lattuca un appello forte alla pace e la sottolineatura che “la flotilla non è il problema, ma forse l’inizio della soluzione”. La manifestazione in piazza è terminata alle 12.15, intonando Bella ciao e con l’ennesimo Free free Palestine, Palestina libera.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui