Ci sarà anche Cesena al Festival di Primavera, rassegna internazionale per cori scolastici, di voci bianche e giovanili organizzata a Montecatini Terme da Feniarco, in collaborazione con Associazione Cori della Toscana, in partnership con European Choral Association, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Montecatini Terme. Nel dettaglio, all’attesa manifestazione canora, che si terrà da giovedì 3 a sabato 5 aprile, parteciperà il ‘Coro 3D’ composto dagli studenti delle primarie ‘Carducci’, ‘Don Baronio’, ‘Saffi’ e ‘Mariani’ del Terzo circolo didattico di Cesena. Si tratta dell’unica realtà canora scolastica dell’Emilia-Romagna.

“Finalmente – commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – dopo aver preso parte ad alcune prove possiamo annunciare che 43 bambine e bambini iscritti al terzo circolo didattico della nostra città prenderanno parte a questa bellissima iniziativa che si basa sull’approccio sensoriale al mondo, una capacità peculiare dei bambini particolarmente viva negli artisti e nei musicisti. La scuola ‘Carducci’ – prosegue l’Assessora – ha una lunga tradizione nell’adesione a questa manifestazione che si è sempre rivelata propulsiva per i bambini, i docenti e le famiglie rispetto anche all’avvio di percorsi musicali e, nello specifico, di canto. Quest’anno, per la prima volta e grazie a un impegno extrascolastico degli insegnanti che credono davvero tanto a questo progetto, il coro si arricchirà delle voci di bambine e bambini provenienti da tutte le scuole primarie del circolo. Auguro dunque a tutti gli studenti in partenza di potersi divertire e di vivere appieno questa esperienza fatta di arte, creatività e di incontro. L’occasione mi è propizia per ringraziare il Dirigente scolastico Enrico Flamigni e gli insegnanti che danno un contributo del tutto personale a questo bel percorso che va oltre la scuola stessa”.