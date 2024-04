Cesena, il cordoglio per la morte dello storico caposquadra dei vigili del fuoco: “Sempre pronto ad aiutare tutti”

Si sono svolti ieri mattina alla chiesa dell’Osservanza i funerali di Giorgio Spinelli, cavaliere del lavoro, storico caposquadra dei vigili del fuoco in pensione dal 2007. E anche volontario delle Cucine Popolari.

Lo piangono la moglie Mirna, il figlio Simonluca con Giorgia, la nipote Sofia; oltre agli ex colleghi, agli amici e ai parenti. Le offerte raccolte al funerale sono andate all’Associazione nazionale dei vigili del fuoco per Pompieropoli.

Nelle testimonianze durante le esequie è stato ricordato che «ha vissuto con generosità e voglia di esserci concretamente per gli altri in ogni occasione. Giorgio ha vissuto per aiutare il prossimo e ha dimostrato sempre nel lavoro, in famiglia, con gli amici di essere a disposizione degli altri. è una caratteristica naturale del suo vivere. In tante case di Ponte Abbadesse e oltre ci sono i suoi ricordi, perché era sempre pronto a intervenire in caso di bisogno».