Cesena, il Comune accontenta i residenti e toglie l’area sgambamento cani di Serravalle

Consentire ai cani di muoversi liberamente in uno spazio dedicato e garantire loro lo svolgimento di una sana attività motoria in un’area recintata e lontana da eventuali spazi ludici. Rispettando queste indicazioni e raccogliendo le segnalazioni di rumori e inquinamento acustico presentate dai cittadini residenti agli uffici comunali competenti, l’area di sgambamento per cani allestita all’interno del giardino di Serravalle sarà trasferita nel vicino giardino “I ragazzi del ‘99”, in via Mulini (alle spalle dell’ex Macello), posizione più distante dalle residenze private rispetto all’attuale. Così come previsto dal progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Giunta, la ditta incaricata dei lavori procederà con le opere di smontaggio della recinzione e dei cancelli dell’attuale area cani, e con la costruzione di una nuova area sgambamento nel giardino di via Mulini, incorniciata lungo via Daniele Manin da una siepe, posta a schermo delle abitazioni. Nella stessa area inoltre è prevista l’installazione di una nuova fontanella a servizio dell’area giochi esistente e la posa di alcune panchine.

L’intervento, che sarà realizzato entro la primavera prossima, è stato approvato dalla Soprintendenza delle Belle Arti e condiviso con il Quartiere Centro Urbano.