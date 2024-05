Cesena, il comitato “No tubo Romagna” protesta: “I rimborsi destinati a zone non attraversate dal gasdotto Snam”

“Le cose belle si fanno insieme, uno dei proclami elettorali preferiti dal sindaco Lattuca, si adatta molto bene alla vicenda del metanodotto ‘linea Adriatica’ nel suo tratto cesenate. Sì perché, essendo questa una ‘brutta cosa’, il sindaco ha preferito farla da solo”. Inizia così la lettera di Maria Grazia Gardelli, candidata al consiglio comunale con Cesena Siamo Noi e presidente del Comitato “No Tubo Romagna”.

Al centro della missiva il gasdotto Snam, la maxi-opera che attraverserà il territorio comunale di Cesena per circa 19 km, partendo da Borello e passando per San Carlo, Roversano (dove il gasdotto attraverserà il fiume Savio in due tratti), San Vittore, Settecrociari, Diegaro fino alla frazione di Provezza. Un tema sul quale, nell’ultimo consiglio comunale, é intervenuto lo stesso sindaco Lattuca annunciando alcune novità.

“Nessuna disponibilità a interlocuzioni serie per chiedere garanzie a tutela del territorio devastato dagli eventi del maggio scorso, così come chiesto dal comitato NoTubo Romagna e da singoli cittadini - scrive Gardelli - e nessuna condivisione sui trenta denari, pardon, 950.000 euro messi a disposizione da Snam al Comune come ‘compensazione’. L’amministrazione comunale decide che questo vergognoso ‘risarcimento’ sia messo a bilancio di opere a vantaggio di altre zone del comune, ignorando totalmente i cittadini danneggiati da Snam. Brutta decisione”. Sul tema, anche il consigliere comunale di Cesena Siamo Noi Denise Parise aveva sottolineato, sia in Commissione che in Consiglio Comunale, la singolare dislocazione dei fondi in aree lontane da quelle effettivamente interessante dall’opera.

Secondo la Gardelli “l’amministrazione comunale ha perso ancora una volta l’occasione di fare la cosa giusta. Una amministrazione seria avrebbe convocato cittadini e comitato e avrebbe ragionato sulle migliori modalità di utilizzo di queste risorse. Qui invece si alimenta ancora una volta una guerra fra poveri (a pensar male potrebbe sembrare per fini elettorali), che vede cesenati di serie B che possono essere dati in pasto alle peggiori progettazioni di Snam e cittadini di serie A che beneficiano di soldi sottratti ad altri”.

“E sia ben chiaro - chiarisce l’esponente del Comitato No Tubo - non è l’ammontare mal speso di questi quattro soldi quello che fa male. Nessuno dei cesenati sottoposti agli espropri coattivi sa cosa farsene dell’elemosina della Snam. Quello che ferisce é il disprezzo verso i cesenati che hanno avuto l’ardire di difendere a loro spese il territorio e l’ambiente di tutti e per questo vengono ignorati e zittiti. L’amministrazione comunale ha perso ancora una volta l’occasione di fare la cosa giusta. Ha perso l’occasione - conclude Maria Grazia Gardelli - di essere ricordata come l’amministrazione che sa stare a fianco dei suoi concittadini, a schiena dritta, con il coraggio di altri comuni italiani, Sulmona in primis, che forse hanno più chiaro del nostro cosa significa essere l’avamposto e la voce delle persone che devono rappresentare”.