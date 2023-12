Cesena, il comitato alluvionati e franati attacca il sindaco: “Esclusi dall’ultimo incontro, forse siamo scomodi”

Il comitato alluvionati e franati in una nota protesta per non essere stato coinvolto nell’ultimo incontro pubblico del dopo alluvione: “La verità ti fa male, lo so, citava una vecchia canzone - si legge nel comunicato - e sembra essere il leitmotiv di una situazione di incertezza che sta avendo luogo a Cesena. In un recente incontro tra il sindaco, la vice presidente Priolo e la presidenza dei quartieri, una certa omissione ha sollevato dubbi e perplessità: l’assenza del Comitato Alluvionati e Franati di Cesena, un gruppo che rappresenta i cittadini colpiti dalle recenti calamità naturali. Questo comitato, fin dall’inizio, si è dimostrato propositivo e aperto al dialogo, un centro di speranza e raccolta disagi per tutti coloro che hanno subìto direttamente le conseguenze dell’alluvione. Eppure, contro ogni promessa di un dialogo inclusivo, il loro invito a questo importante incontro è stato sorprendentemente omesso. Questa esclusione solleva una domanda scomoda: Il comitato fa paura? E’ scomodo?

Questo atto non è solo una mancanza di rispetto verso il comitato, ma verso tutti i cesenati. Mentre la città lotta ancora con le conseguenze dell’alluvione, le Istituzioni ignorano coloro che vivono ogni giorno le ripercussioni di quella catastrofe. È un momento dove si chiede unità, le esclusioni devono essere immediatamente corrette. Cesena merita di meglio.

In questo momento critico, mentre siamo ancora fermi al palo con la riprogettazione, un dialogo aperto non è solo desiderabile, ma necessario. La minaccia di un secondo disastro, simile a quello accaduto a Faenza, incombe come una spada di Damocle. Ci rialzeremo? Questo è certo, ma a quale prezzo? La prevenzione passa anche attraverso l’ascolto e il coinvolgimento attivo di chi ha già vissuto l’orrore di un’alluvione. Questo episodio solleva un interrogativo fondamentale sul rispetto dei ruoli e, ancor prima, dei cittadini. Le Istituzioni devono rappresentare e tutelare i suoi cittadini, questa omissione è un passo falso che non può e non deve passare inosservato. Si deve rinnovare, necessariamente, l’impegno per un dialogo genuino e costruttivo, lo chiediamo con forza , non in virtù di protagonismi ma in forza di un impegno costante da parte di tutti”.