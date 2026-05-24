Cesena, il centro si accende con una nuova festa per tutto il giorno con 40 eventi

Una grande festa che racchiude in sé ben 40 eventi, col ritorno nel cuore della città di un mercatino dell’antiquariato, 5 installazioni artistiche, spettacoli e tanto altri, accenderà la città dalle 9 alle 20 di oggi. Il tutto con la cornice dell’apertura domenicale straordinaria dei negozi. Si chiama “Cesena si mostra” ed è una sorta di grande esposizione diffusa, dalla Barriera Cavour fino alla rocca. Un percorso tra arte, musica, vintage, cultura e intrattenimento, che ha preso forma grazie alla sinergia tra amministrazione comunale e 120 commercianti e col contributo di creativi che si sono messi in gioco, come Massimo Rovereti.

Anche le vetrine di una mezza dozzina di negozi sfitti si rianimeranno per una giornata, ospitando opere d’arte. Tante le attrazioni che promettono di calamitare tanta gente per condividere questa grande festa al debutto, che ha mille sfaccettature. Tra gli appuntamenti in programma, in Contrada Uberti 7 si terrà una mostra-scambio di orologi vintage. Lungo via Strinati saranno protagonisti i giocattoli d’epoca insieme al teatro mobile di marionette dell’artista Ignazio Bortot. Non mancherà la musica dal vivo con punti sonori distribuiti nelle piazze del centro, dj set e un pianoforte Ceccaroni di fronte al duomo. Dalle 10 alle 12, in piazza Almerici, largo al truccabimbi. In via Zeffirino Re, 40, si potrà respirare l’atmosfera delle antiche tradizioni cavalleresche grazie all’associazione della Giostra all’incontro. In piazza Almerici saranno presenti l’Università di Bologna-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Cils col progetto “L’inclusione in”.

Tra le iniziative collaterali, da non perdere la seconda edizione della “Furlè-Cezanne” (che era in programma il 10 maggio ma quel giorno saltò per maltempo), dalle 11 in via Pier Maria Caporali, meeting di pittori, con esposizioni e performance dal vivo affiancate da aperitivi, musica di strada, libri e vinili. È realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui l’ex bar Cristina del cantautore Lorenzo Kruger, Piadamendola, Baricentro, Osteria Fondo, Quinto, Arte Vintage Shop e Adarc. Il programma prevede inoltre visite guidate a pagamento, curate da “I percorsi del Savio”, tra cui “Vecchi mercati e antiche fiere in città” (alle 12.30), “Cesena City Tour Malatestiano” (alle 17) e “Rocca segreta” (alle 18).