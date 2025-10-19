Cesena, il caso Sacim a caccia di una unità sindacale

Per il futuro della Sacim occorre fare presto. Le procedure che portano al fallimento sono in atto. Intanto ieri l’universo sindacale era compatto nel chiedere tutela per i lavoratori dell’azienda.

Ma diviso in blocchi differenti. In un’unità che tra Cgli, Cisl e Uil sul fronte Sacim a quanto pare manca da tempo.

«L’apertura della liquidazione giudiziale della Sacim - hanno scrito Paolo Manzelli segretario Uil Cesena e Fabrizio Ronconi della Uilm/Uil - segna un duro colpo per tutti.

Alla luce della attuale situazione dell’azienda riteniamo che negli anni possono essere stati commessi errori gestionali, ma che oggi serva guardare avanti per costruire insieme una prospettiva industriale credibile per il futuro.

La priorità assoluta è tutelare i livelli occupazionali e i diritti acquisiti, a partire dal reddito, e avviare subito un confronto con le istituzioni locali e regionali per favorire l’individuazione di un soggetto imprenditoriale o industriale interessato al rilancio dell’azienda e valorizzare il patrimonio di conoscenza e capacità che tutti i lavoratori dell’Azienda esprimono. La Sacim rappresenta un patrimonio di competenze, professionalità e valore umano che non può e non deve andare disperso. Questo non è il momento per dividersi».

Una nota a cui è seguita quella delle Rsu Sacim. Che batte sul tasto dell’annosa unità di strategia mancata per i sindacati.

«In seguito a quanto scritto dalla segreteria Uil – Uilm, è stato convocato un incontro Rsu per discutere nel merito i contenuti diffusi.

Si ritiene che, in una fase così delicata e complessa per l’azienda e per tutti i lavoratori, toni vittimistici e fuori realtà non contribuiscano in alcun modo alla ricerca di soluzioni concrete e condivise».

La posizione Rsu sarà in bacheca da lunedì mattina: « Riteniamo fondamentale che la comunicazione con i dipendenti avvenga attraverso i canali appropriati: assemblee, incontri, momenti di confronto e non parlando a tutto il mondo tranne che ai lavoratori stessi. L’obiettivo principale di ogni organizzazione sindacale è rappresentare e ascoltare chi lavora. Una modalità che, nella sostanza, ribadisce il motivo per cui l’unità non si può proclamare, ma si deve costruire ogni giorno, con coerenza e partecipazione reale.

Per chiarezza, l’unità dei dipendenti Sacim è sempre stata un obiettivo voluto e richiamato nelle numerose assemblee svolte in questi anni.

Restano tuttavia ancora troppi punti da ricucire.

Tutto parte da lontano: nel settembre 23 i lavoratori inviarono una lettera di contestazione all’operato dei sindacati. A quella lettera è giunta risposta soltanto dalla Fiom. Nonostante ciò, si è comunque provato ad avviare una fase di dialogo e di ricomposizione.

La risposta è stata, però netta, l’abbandono dell’Rsu Fiom e dei lavoratori alla contrattazione di secondo livello, che si è conclusa con la firma di un contratto aziendale positivo per i lavoratori sottoscritto unicamente dalla Rsu Fiom.

Successivamente si è tentato di convocare un’assemblea con la presenza di Cgil-Fiom, Cisl-Fim e Uil-Uilm, ma all’assemblea si sono presentate solo le segreterie Cgil e Fiom.

In oltre due anni, non si è più vista un’assemblea partecipata. Salvo un’assemblea non unitaria di Fim e Uilm, finalizzata ad attaccare l’operato dell’Rsu. Oggi, in piena fase di crisi aziendale, invece di tornare a parlare direttamente con i dipendenti, si preferisce comunicare in altro modo.

Abbiamo già avuto un assaggio di questa impostazione durante gli incontri conoscitivi con le realtà imprenditoriali interessate all’azienda: in pochissimo tempo, durante gli stessi incontri in questione, si è passati dalle prime conoscenze alla contrattazione al ribasso, e tutto questo senza alcun mandato dei lavoratori né dell’assemblea con la chiara, forte, non negoziabile opposizione della Rsu Fiom, richiamando anche in questo caso la poca trasparenza da parte di Fim e Uilm.

Ribadiamo quindi quanto già espresso nella lettera del settembre 23 (che rimane coerente a quanto sta accadendo oggi): non vogliamo questo tipo di rappresentanza.

La rappresentanza vera nasce dal confronto, dall’ascolto e dal mandato collettivo, non dalla gestione verticistica delle crisi né dalla comunicazione a distanza derivata dalla mancata coerenza dei temi trattati in discontinuità tra quanto paventato sui giornali e quanto realmente viene portato nelle riunioni con le controparti in campo, fornendo continuamente alibi e assist per una contrattazione al ribasso, nemmeno plausibile per via di un mercato che non ha contrazione dato dalla forte domanda, nell’ambito quale siamo da sempre conosciuti come produttori d’eccellenza e con incredibile diversificazione riconosciuta dai clienti.

In conclusione, gli aggiornamenti vengono forniti con costanza, coerenza e trasparenza assoluta, come da molti anni non si vedeva.

In una fase così critica, delicata e importante, valutato positivamente il lavoro svolto fino ad oggi dalla Rsu Fiom da parte dei lavoratori, riteniamo inconciliabili gli interessi di Fim e Uilm con quelli della collettività dei lavoratori Sacim da noi rappresentati. Si ribadisce che per ogni decisione il metodo resta quello assembleare, unico strumento legittimo di confronto e partecipazione».